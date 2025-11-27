Nova direção do Grêmio aguarda posse para decidir técnico e reforços para 2026

Odorico Roman será o presidente do Grêmio no triênio 2026-28 Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A nova direção do Grêmio, liderada por Odorico Roman, tomará posse no dia 8 de dezembro. A data da cerimônia foi confirmada nesta quinta-feira (27) e será um marco importante para o trabalho dos novos dirigentes.

Por enquanto, Odorico não pode tomar decisões formais pelo clube e seu status ainda é de "presidente eleito". Isso ainda tem travado a formalização de algumas decisões que serão tomadas.

A reportagem de Zero Hora apurou que a questão do técnico para 2026 é uma dos pontos em aberto. A permanência ou saída de Mano Menezes só será concretizada após a cerimônia de posse, que acontece um dia depois do fim do Brasileirão.

O mesmo se aplica à contratação de jogadores. Nomes como o do goleiro Weverton e do atacante Hulk foram especulados recentemente, mas nenhum encaminhamento formal pode ser realizado no momento.

O trabalho nos bastidores, no entanto, já começa a ter algumas definições. O novo executivo de futebol deve ser Paulo Pelaipe, que já tem trocado ideias sobre o planejamento da próxima temporada.

Há algumas semanas, está em andamento o processo de transição. Já houve reuniões entre membros da atual e da nova gestão, que tem sido representada por Alex Leitão, que assumirá o cargo de CEO.

A gestão Alberto Guerra entregará o clube para Odorico Roman no dia 8 de dezembro, às 20h. A cerimônia ocorrerá durante sessão solene do Conselho Deliberativo, na Arena, um dia após o encerramento do Brasileirão — o Grêmio enfrenta o Sport, em Recife, na última rodada da competição nacional.