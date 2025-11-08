"Nós queremos que o futuro seja azul", diz Odorico Roman após ser eleito presidente do Grêmio

O economista foi eleito neste sábado (8) para comandar o Tricolor entre os anos de 2026 e 2028, superando Paulo Caleffi, da chapa 1. Odorico Roman foi o escolhido pelos sócios do clube na eleição deste sábado (8), com 68,84% dos votos - 15.311 no total. O candidato venceu Paulo Caleffi, da chapa 1, que teve 6.704 votos (30,14%). Outras 225 pessoas (1,01%) votaram em branco.

Foi a maior votação da história do clube: participaram 22.240 sócios. Na eleição de 2022, em que Alberto Guerra foi eleito, participaram 14.895 sócios gremistas. Estavam aptos para votar 39.041 associados. Destes, 685 compareceram presencialmente, e 21.555 registraram seu voto pelo sistema online.

Confira a entrevista

Odorico comemora eleição. Ronaldo Bernardi / AgÊncia RBS

Qual é o teu sentimento, Odorico?

Um sentimento de muita emoção. Um sentimento de alguém que torce para o Grêmio desde criança, e nunca imaginou que um ato acontecido em 2010 ia desaguar agora, no dia 8 de novembro de 2025, o Odorico sendo eleito. O presidente do Grêmio é um momento de muita emoção, é um momento de muita responsabilidade também.

Quando saiu ali que ganharam a eleição. O que passou no coração do Odorico?

Passou isso, uma emoção muito grande de alguém que se torna presidente do clube do coração. De alguém que durante a vida toda se emocionou com o Grêmio, torceu pelo Grêmio, sofreu com o Grêmio e que agora é responsável por fazer com que o time no campo seja um time que consiga emocionar. Que consiga alegrar os torcedores do Grêmio.

Odorico, três anos se passaram desde a eleição de 2022, no qual, naquele momento, saiu derrotado. Três anos depois, hoje eleito o presidente do Grêmio. Que filme passa na sua cabeça de 2022 até essa eleição?

Que durante três anos eu acompanhei o Grêmio, eu não interfiri em nada que pudesse prejudicar o Grêmio, porque eu penso que o gremista, que é gremista de coração, ele quer que o Grêmio vença sempre.

E a derrota naquela eleição foi uma derrota que até certo ponto, embora tenha me deixado muito abatido, foi uma derrota que a gente até não esperava. As avaliações que havia de que venceríamos a eleição. E realmente aconteceu o contrário. Então ficamos três anos torcendo pelo Grêmio, fazendo no Conselho Deliberativo o trabalho do conselheiro.

Para chegar nesse momento da eleição, após as mudanças que houve nos candidatos, ser escolhido pelo grupo como uma pessoa para conduzir um projeto, um projeto que foi construído. Em 2022 foi aperfeiçoado agora com a Arena, com as ideias que o Marcelo Marques deu, com o apoio de empresários importantes e o sentimento de responsabilidade de ter que fazer o Grêmio. Alegrar a sua torcida, que é tudo que importa.

O que dizer para o torcedor agora? O que prometer? Primeiro a primeira ação, o que vai acontecer nas próximas semanas, no próximo mês? E depois, claro, o que prometeu nesses três anos de Odorico Roman como presidente do Grêmio.

César, a primeira ação já aconteceu. O nosso plano de gestão é um plano de gestão, não era um plano para a eleição. E nós vamos cumprir o plano de gestão. Os projetos que estão ali são projetos que nós vamos trabalhar para implementá-los. E já pedi para que os funcionários do Grêmio comecem lendo o nosso plano de gestão, que é isso que será pedido para eles fazerem. O que está em cada área é o que nós vamos pedir para os funcionários do Grêmio, para os colaboradores do Grêmio fazerem. Porque nós vamos implementar o nosso projeto.

Foi uma eleição bastante intensa, né, Odorico? Ontem mesmo você comentou no Show dos Esportes que era a sua 25ª entrevista.

É, pro torcedor. Eu acho que eu dei mais umas 25 hoje. Mais umas 25 hoje.

Qual é a programação ainda desse sábado? Vai comemorar? Qual é a tua programação? E se vai dormir bem hoje, né?

Vamos nos encontrar para fazer um brinde, para fazer uma festa, um festejo dessa vitória, que foi uma vitória muito retumbante. Os números são realmente. Embora nós tivéssemos pesquisas que nos indicassem nesse caminho. Uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a urna confirmar o associado. E tinha também a outra eleição, impacta nessa hora, o medo vem, né? É, mas vamos então, que é a que festejar, e vamos dormir em paz, porque a gente sempre dorme em paz.

Mas amanhã tem jogo, amanhã já vai olhar atentamente, já começa a planejar. Isso é uma boa pergunta, vai ver um jogo diferente amanhã ou não?

Não, eu sempre vejo jogo pedindo A Deus que o Grêmio vença, torcendo para o Grêmio vencer e vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo assim.

Agradeço e peço à torcida do Grêmio, que não é associada, que se associa ao Grêmio, o Grêmio precisa do seu torcedor se transformando em sócio. E quero dizer, César, também que a eleição acabou, agora o momento é de união.