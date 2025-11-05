No primeiro jogo com a gestão da Arena, Grêmio projeta 25 mil torcedores contra o Cruzeiro

Diretoria promoveu reajuste no preço dos ingressos. Duda Fortes / Agencia RBS

Na primeira experiência como gestor da Arena em uma partida da equipe profissional masculina, o Grêmio espera por 25 mil torcedores diante do Cruzeiro. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, está agendada para iniciar às 20h desta quarta-feira (5).

Embora a compra do estádio tenha ocorrido ainda em julho, pelo empresário Marcelo Marques, a administração só foi repassada à diretoria no dia 1º de novembro, quando aprovada pelo Conselho Deliberativo.

A primeira mudança foi um reajuste no preço dos ingressos, aumentando o valor em relação ao que vinha sendo praticado.

— Nós olhamos todos os jogos que aconteceram este ano para entender o comportamento do público, sob a administração da Arena ou do Marcelo (Marques). O grande público vem no domingo, no jogo diurno. Os melhores públicos que tivemos foram no horário da manhã. Mas, considerando que é meio de semana e que não tivemos um resultado positivo em São Paulo (contra o Corinthians), apesar do time ter jogador bem, e considerando também a promoção que o Grêmio está fazendo, onde o associado de cadeira, de gramado ou de arquibancada superior pode levar um acompanhante gratuitamente, a gente estima um público de 25 mil pessoas. Talvez um pouco mais — projetou o vice-presidente Eduardo Magrisso em entrevista ao programa Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha.

Em 11º lugar na tabela, o Tricolor aparece a oito pontos do Z-4, mas almeja uma classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2026.

— Acho que esta possibilidade (rebaixamento) existe matematicamente, mas se formos olhar o comportamento dos times lá de baixo, e do próprio Grêmio, não é a preocupação imediata. O Grêmio tem a ambição da Libertadores, precisa encadear duas ou três vitórias seguidas para pleitear. Tem muito campeonato pela frente, tem oito jogos e a distância para a Libertadores não é tão grande assim. Na minha opinião, depende do Grêmio e do seu torcedor — comentou o dirigente gremista.