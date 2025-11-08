Grêmio

Nova gestão
Notícia

"Não existe investimento inicial", diz Celso Rigo após vitória de Odorico Roman na eleição do Grêmio

Apoiador da chapa vencedora reforçou confiança no novo presidente e defendeu responsabilidade financeira no clube

Zero Hora

