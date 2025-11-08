"Não existe investimento inicial", diz Celso Rigo após vitória de Odorico Roman na eleição do Grêmio

Odorico Roman (C) teve o apoio do empresário Celso Rigo (E). Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Um dos principais nomes da campanha de Odorico Roman, o empresário Celso Rigo manifestou apoio irrestrito ao novo presidente do Grêmio após a confirmação do resultado da eleição deste sábado (8).

Em entrevista após o resultado, Rigo elogiou o perfil da nova gestão e destacou a necessidade de prudência financeira antes de pensar em reforços ou investimentos imediatos.

— A gente confia no Odorico e nos nomes que compõem essa chapa. O Grêmio tem um bom executivo de futebol, um bom CEO, e é isso que precisa acontecer: estar cercado de pessoas experientes, porque ninguém faz nada sozinho — afirmou.

"Não existe investimento inicial"

Considerado um dos principais financiadores e articuladores políticos do grupo, Rigo defendeu que o primeiro passo da nova administração deve ser avaliar a real situação financeira do clube.

— Não existe investimento inicial. Primeiro é preciso ver a real situação do clube, avaliar jogadores que podem sair e só depois pensar em contratações. O Grêmio precisa de uma equipe forte, como fez o Fábio Koff, sem estrelas, mas campeã. Uma gestão responsável é o que vai reconstruir o clube — disse.

Ao ser questionado sobre possíveis reforços para 2026, inclusive nomes de seleção, o empresário adotou tom mais cauteloso:

— Não há nomes acertados. Agora é hora de fazer a transição, entender tudo o que está em andamento e definir junto com o presidente e a comissão técnica como será a gestão do futebol.