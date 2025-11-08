Nadador, apaixonado por cavalos e apegado a talismã inusitado: como é a vida de Paulo Caleffi longe do Grêmio

Paulo Caleffi, 43 anos, é advogado criminalista. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nos grandes jogos do Grêmio, Paulo Caleffi, 43 anos, carrega consigo um cachimbo. Neste sábado (8), ele disputa uma grande partida fora das quatro linhas. Ele estará na Arena como candidato à presidência do clube, talvez com o seu talismã.

O objeto é uma herança de um tio morto em 1995. Desde seu antigo dono era utilizado como elemento de sorte. Para seguir a tradição, embora não fumante, o cachimbo virou parte do seu uniforme.

Cachimbo era amuleto herdado pelo avô. Arquivo pessoal / Reprodução

Cachimbo perdido

Teve um jogo no final dos anos 1990 em que antes de ingressar nas arquibancadas do Olímpico pelo portão 3, em que o cachimbo foi perdido. E agora? Bateu desespero.

— Ele praticamente enlouqueceu. Deu uma confusão, empurra, empurra. Quando a gente viu, alguém achou. Ele saiu correndo, pegou o cachimbo, e olhou para o cidadão e ainda disse: “Bom, agora a gente pode entrar, que nós vamos ganhar”. E realmente, acabamos ganhando aquele jogo — relata o advogado Ângelo Caleffi, irmão de Paulinho, como é chamado pelo primogênito da família.

Competitividade nas piscinas e no Grêmio

Além das arquibancadas do Olímpico, os dois filhos de Virginia Saint Pastous Caleffi dividem a profissão. Enquanto Ângelo advoga em questões empresariais, Paulo atua na esfera criminalista. Também compartilham as raias das piscinas. Juntos, cruzaram os céus em competições representando o Leopoldina Juvenil.

Ele é, como candidato, o que é nas competições, sempre com a faca nos dentes ÂNGELO CALEFFI Irmão de Paulo Caleffi, candidato à presidência do Grêmio.

O estilo competitivo apresentado durante todo o processo eleitoral, se repete quando Paulo coloca a toca e os óculos e se posiciona no bloco de partida.

— É uma coisa que a gente tem desde pequeno. Por causa de todo envolvimento com o Grêmio, faz um tempo que ele não compete. É competição master, competição de velho, mas a gente nadou Sul-Americano, Brasileiro. Viajamos bastante juntos, com um grupo de amigos. Ele é, como candidato, o que é nas competições, sempre com a faca nos dentes — enfatiza Ângelo.

Na água e na terra

Paulo Caleffi é um homem das águas e da terra. Em solo firme, se dedica ao haras da família, o Monte Cristo, localizado em Glorinha, na Grande Porto Alegre. Os equinos da família receberam diversos prêmios ao longo dos anos na Expointer.

Ele era o responsável por fazer a conformação dos cavalos, um desfile para eleger o cavalo mais bonito. Nele, o animal precisa mostrar postura perfeita, de rosto, patas e também respiração.

— Ele anda muito bem, mas ele gosta mesmo de cuidar dos cavalos. É uma coisa que demanda um trabalho e tanto. E ele sempre fez isso com muito amor. Acho que ele tem um jeito especial com os cavalos também. É muito lindo de ver — exalta Virginia.

Visitas na mãe

Quando está em Porto Alegre, Caleffi sempre acha um tempo para visitar a mãe. Elas são quase diárias.

— Ele sempre vem dar uma espiada na mãe. Esses dias ele veio, e lembrei que pegava tudo que era coisa que ele tinha, abria a janela e tocava a flauta com um colorado do prédio do lado. Eu rio muito disso, mas na época ficava muito nervosa. Eu vivia com o coração na mão — relata Virginia.