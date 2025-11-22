Nacional abre negociações para contratar atacante do Grêmio

A vontade de Cristian Olivera é deixar o Grêmio ao final desta temporada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Nacional, do Uruguai, poderá ser o destino do atacante Cristian Olivera em 2026. Na semana passada, segundo apuração da reportagem de GZH, uma reunião entre o agente do atleta e o presidente do clube uruguaio ocorreu em Montevidéu para tratar do assunto.

Uma proposta oficial deve ser enviada ao Grêmio nos próximos dias. A ideia do vice-presidente Flávio Perchman, do Nacional, é inicialmente tentar um empréstimo de Kike, com o valor do passe fixado em contrato para uma possível negociação definitiva entre as partes.

O modelo de negócio a ser apresentado ao Grêmio é basicamente o mesmo utilizado pelo também uruguaio Peñarol na contratação de Matías Arezo no meio do ano: empréstimo com passe fixado.

A vontade de Cristian Olivera é deixar o Grêmio ao final desta temporada. Mesmo com contrato válido até dezembro de 2027 e tendo a possibilidade de se valorizar atuando na próxima Copa do Mundo pela seleção uruguaia, os dirigentes do Tricolor não devem se opor a uma saída antecipada caso a negociação seja interessante para ambas as partes.

Recentemente, Kike foi diagnosticado com uma lesão no ligamento deltóide. O processo de recuperação leva de quatro a oito semanas, ou seja, o retorno do atacante aos gramados só vai ocorrer em 2026.