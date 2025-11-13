Na mira do Grêmio, Everton Cebolinha define prazo para decidir futuro no Flamengo

Um dos alvos da nova direção do Grêmio, Everton Cebolinha já desenhou quando tomará uma decisão sobre o futuro. Aos 29 anos, o atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026.
A reportagem de Zero Hora apurou que Cebolinha sabe do interesse do Grêmio, mas só vai definir seu futuro após o fim da temporada. O atacante pode ser campeão do Brasileirão e da Libertadores com os cariocas.
Bastidores
Até o momento, não houve nenhuma indicação da direção do Rubro-Negro sobre uma renovação de contrato. Reserva no time de Filipe Luís, o atacante disse, em abril, que gostaria de voltar ao Tricolor "em um futuro bem próximo".
Nos bastidores, a gestão de Odorico Roman, novo presidente do Grêmio, considera que uma negociação pelo atacante seria difícil, mas viável. O Flamengo não sinalizou nem ao Tricolor e nem ao estafe do atleta qual seria o valor para uma venda.
Pré-contrato
Caso o contrato não seja renovado, a próxima janela de transferências seria a última possibilidade do Flamengo lucrar com o atacante. Em junho do próximo ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça da Gávea.
Também por este cenário, dirigentes gremistas mantém a confiança que o valor a ser pedido pelo Flamengo para vender o atacante seja mais acessível e dentro da realidade da maioria dos clubes brasileiros.
Vendido pelo Grêmio em 2020 ao Benfica por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação da época), o atacante retornou ao Brasil em junho de 2022. O Flamengo fechou um pacote em que poderia pagar até 16 milhões aos portugueses, cerca de R$ 86 milhões, e assinou com o atacante um vínculo até 31 de dezembro de 2026.