Na mira do Grêmio, Everton Cebolinha define prazo para decidir futuro no Flamengo

Everton Cebolinha foca na reta final da temporada do Flamengo Gilvan de Souza / Divulgação Flamengo

Um dos alvos da nova direção do Grêmio, Everton Cebolinha já desenhou quando tomará uma decisão sobre o futuro. Aos 29 anos, o atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026.

A reportagem de Zero Hora apurou que Cebolinha sabe do interesse do Grêmio, mas só vai definir seu futuro após o fim da temporada. O atacante pode ser campeão do Brasileirão e da Libertadores com os cariocas.

Bastidores

Até o momento, não houve nenhuma indicação da direção do Rubro-Negro sobre uma renovação de contrato. Reserva no time de Filipe Luís, o atacante disse, em abril, que gostaria de voltar ao Tricolor "em um futuro bem próximo".

Nos bastidores, a gestão de Odorico Roman, novo presidente do Grêmio, considera que uma negociação pelo atacante seria difícil, mas viável. O Flamengo não sinalizou nem ao Tricolor e nem ao estafe do atleta qual seria o valor para uma venda.

Pré-contrato

Caso o contrato não seja renovado, a próxima janela de transferências seria a última possibilidade do Flamengo lucrar com o atacante. Em junho do próximo ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça da Gávea.

Também por este cenário, dirigentes gremistas mantém a confiança que o valor a ser pedido pelo Flamengo para vender o atacante seja mais acessível e dentro da realidade da maioria dos clubes brasileiros.