"Momento mais feliz da minha vida": o que disseram as jogadoras do Grêmio após título do Gauchão

Tricolor chegou ao sexto titulo gaúcho. André Ávila / Agencia RBS

Após nova vitória sobre o Juventude, o Grêmio é hexacampeão gaúcho. Na partida de ida da final, disputada no último domingo (16), as Mosqueteiras venceram as Jaconeras por 3 a 0, em Caxias do Sul. Já na manhã deste domingo (23), o Tricolor venceu por 2 a 1 e confirmou o segundo título consecutivo.

Logo após o apito final e antes de levantar a taça, a atacante Brenda, que voltou de cirurgia, se emocionou:

— É o momento mais feliz da minha vida. Foram oito meses muito difíceis da minha carreira, mas voltar em uma final é o momento mais especial da minha vida. Durante todo esse processo, continuei lutando, entregando o melhor de mim para hoje. Não importa o tempo, não importa quantos minutos sejam. Então vim e de alguma forma tentei ajudar o Grêmio. Agora é desfrutar disso, agradecer a Deus mais uma vez, e pessoas importantes que fizeram parte desse processo — contou.

A atacante Maria Dias também concedeu entrevista e falou em merecimento:

— A gente merecia muito esse título. Por tudo que passamos durante os campeonatos, o Grêmio precisava desse título. Acho que coroamos o ano muito bem. E é isso, eu amo o Grêmio. Eu sou feliz e só agradecer ao torcedor que vieram nos apoiar. E só felicidade, comemorar que eu sou bi — disse.

A meio-campista Daniela Montoya também fez questão de falar com a reportagem da Rádio Gaúcha antes de erguer o troféu. A colombiana projetou mais títulos pelo clube:

— Realmente vim aqui contribuir, ganhar títulos. Para mim é muito importante. Quero dar graças a Deus a esta equipe, que sei que é muito grande, e agradecer a Marianita, a Paty e a Karina que apostaram por mim, que sei o trabalho tão grande delas. Então esperamos que este grupo continue juntos, porque eu sei que vamos dar mais alegria à torcida — comentou.

Questionada sobre adaptação no futebol brasileiro, a jogadora falou da dificuldade, mas também em ajuda da comissão técnica:

— Realmente foi difícil ao princípio, porque é um jogo diferente, outro idioma, outra cultura, mas já me senti melhor, mais fluida, e ajudou também muito o corpo técnico. Todas as jogadoras, e realmente isso é o que trata de fazer, de ajudar, e com toda a experiência que a gente tem. Tivemos também um grande rival, e bom, tem que felicitar elas porque chegaram até aqui, e seguramente o próximo ano vai ser muito mais difícil — concluiu.

Também antes da premiação, falou o presidente Alberto Guerra, que falou em crescimento e até mesmo títulos maiores no futebol feminino:

— Feliz, muito contente que o investimento aqui no feminino tenha dado resultado. A gente pegou o futebol feminino tinha um terço dos investimentos de outros grandes clubes. Investimos bastante, fizemos quatro finais enquanto estivemos aqui, três títulos. Fica uma base muito boa aí para continuar nesse crescimento e quem sabe até vir títulos maiores, nacionais — declarou.