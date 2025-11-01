Grêmio

Empate nem pensar
Mirando apenas a vitória, Grêmio chega a São Paulo para confronto direto com o Corinthians

Ainda com desconforto muscular, Gabriel Grando segue fora da delegação. Time deve ser o mesmo que venceu o Juventude

Rodrigo Oliveira

Direto de Guarulhos

