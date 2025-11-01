Mirando apenas a vitória, Grêmio chega a São Paulo para confronto direto com o Corinthians

Grêmio não está disposto a "negociar" um empate. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O Grêmio não está disposto a "negociar" um empate no confronto direto com o Corinthians, neste domingo (2), mesmo diante do bom momento do adversário e com a partida sendo em Itaquera.

No desembarque da delegação gremista na concentração em Guarulhos, na tarde deste sábado (1), o vice de futebol Alexandre Rossato afirmou que apenas a vitória interessa ao Tricolor.

— O Grêmio trabalhou muito forte para esse confronto. É um jogo muito importante, um confronto direto. Acho que o empate não interessa e não agrada a nenhuma das duas equipes. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas viemos aqui para tentar fazer a diferença e saltar uma posição na tabela — afirmou o dirigente.

O Grêmio está concentrado próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, que é mais próximo da Arena Corinthians. Na chegada, o grupo foi recepcionado por cinco torcedores, que solicitaram fotos com Tiago Volpi, Kannemann, Arthur, Alysson e com o técnico Mano Menezes.

Apesar de a equipe ter sido definida com portões fechados, ainda em Porto Alegre, o treinador tem pouca margem para mistério. Conforme apurado por Zero Hora, os treinamentos da semana indicaram a mesma equipe que venceu o Juventude, com João Lucas permanecendo na lateral direita.

Leia Mais Jejum de Depay e chance para ex-Inter: como chega o Corinthians para o jogo contra o Grêmio

A provável escalação tricolor tem: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur e Dodi; Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

O goleiro Gabriel Grando mais uma vez foi baixa por conta de um desconforto no joelho direito. Além do titular Tiago Volpi, Jorge e Thiago Beltrame são os demais atletas da posição que compõem a delegação.

Corinthians e Grêmio enfrentam-se neste domingo (2), às 16h, em Itaquera.

Confira a lista de relacionados do Tricolor