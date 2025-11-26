Grêmio

Há 20 anos
"Memórias da Batalha — 26 Minutos de Aflição"; assista ao documentário sobre o jogo histórico do Grêmio

Especial relembra a vitória sobre o Náutico: personagens revelam momentos de tensão daquele 26 de novembro de 2005

Marcelo Vicente

