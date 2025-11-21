Marlon assume protagonismo no vestiário do Grêmio e dentro de campo; veja os números

Marlon negocia renovação de contrato com o Grêmio Lucas Uebel / Gremio

A lateral esquerda gremista passou a ter um dono em 2025. Marlon assumiu a posição desde a chegada e não deu brecha para os concorrentes. Ele começa a ter protagonismo no vestiário tricolor e é líder em estatísticas dentro de campo.

O atleta, que será comprado após bater metas estipuladas pelo Cruzeiro, assinará renovação de contrato pelos próximos anos com o clube.

Segundo o Sofascore, que computa estatísticas de jogadores de futebol, Marlon é o primeiro em alguns índices, como no número de grandes chances criadas, passes decisivos, cruzamentos certos, desarmes e interceptações. Veja abaixo.

Confira as estatísticas:

Marlon disputou 31 partidas pelo clube, 27 pelo Brasileirão, duas pela Copa do Brasil e outras duas pela Sul-Americana. Ele marcou um gol, recentemente, contra o Fortaleza e deu três assistências.

O jogador negocia um novo contrato com o Tricolor, que deverá ser assinado nas próximas semanas. Questões burocráticas ainda são negociadas, mas o anúncio da permanência já foi realizado pelo Grêmio há algumas semanas, já que ele atuou contra o Cruzeiro, seu antigo clube. O valor da compra é de 3,5 milhões de dólares.

Discurso e dia a dia

Marlon também assume protagonismo nos bastidores. No vestiário, ele ganhou destaque com o elenco pelo discurso e pelas atitudes no dia a dia. O lateral assumiu a braçadeira em duas partidas recentes, contra o Bragantino e o Vasco.

Contra o time de Bragança Paulista, ele foi personagem pelas declarações contra a arbitragem. O discurso foi avaliado de forma positiva por torcedores e jogadores, embora o lateral tenha sido denunciado pelas declarações.

Marlon será julgado pelo STJD na terça-feira (25) e poderá pegar de um a seis jogos de afastamento e multa até R$100 mil. Há confiança no clube que o jogador será absolvido ou pegará uma punição mínima.

A nova diretoria gremista trabalha para Marlon seguir sendo um dos pilares da equipe em 2026. Não está entre as prioridades trazer um novo lateral-esquerdo para a titularidade.