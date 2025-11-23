Marcos Rocha lamenta desempenho ruim do Grêmio como visitante: "Precisamos melhorar"

Marcos Rocha tentou explicar o desempenho do Grêmio longe de casa. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

Quando o assunto é jogar longe de Porto Alegre, o Grêmio é uma das piores equipes no Brasileirão 2025. A derrota para o Botafogo, neste sábado (22), no Rio de Janeiro, foi a décima do Tricolor na competição, além de cinco empates longe da Arena.

O clube é o 14º na tabela do torneio como visitante, com apenas três vitórias. Duas delas, no entanto, foram dentro do Rio Grande do Sul: em Porto Alegre, no Gre-Nal disputado no Beira-Rio; e em Caxias do Sul contra o Juventude.

Os resultados negativos geram preocupação no torcedor e cobranças em cima dos jogadores. Marcos Rocha, um dos líderes do grupo, tentou responder por qual motivo o Grêmio tem atuações ruins atuando longe de casa.

— São jogos difíceis, a gente vem para vencer, assim como o adversário se prepara para isso. Temos que buscar esse equilíbrio — explicou o lateral-direito, na zona mista do Estádio Nilton Santos.

— Queríamos muito essa vitória. As vezes fora de casa jogamos sem propor o jogo, fugindo da característica e encontramos dificuldades. Hoje tentamos jogar no primeiro tempo, sofremos dois contra-ataques, e no segundo tempo tivemos uma equipe mais equilibrada. Reconhecemos que precisamos melhorar o desempenho fora de casa — complementou sobre a derrota para o Botafogo por 3 a 2.

O próximo desafio será como mandante, e atuando na Arena o Tricolor tem oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O adversário será o Palmeiras, na terça-feira (25), que está na disputa pelo título Brasileiro. Porém, o clube paulista terá a decisão da Libertadores quatro dias depois.