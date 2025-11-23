Grêmio

No Brasileirão
Notícia

Marcos Rocha lamenta desempenho ruim do Grêmio como visitante: "Precisamos melhorar"

Tricolor teve a décima derrota jogando fora da Arena, neste sábado contra o Botafogo, no Rio

Zero Hora

