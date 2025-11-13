Grêmio

Função escolhida
Notícia

Mano toma decisão sobre aproveitamento de Noriega no Grêmio

Contratado inicialmente como volante, peruano será fixado como zagueiro não mais como uma contingência e sim como convicção do técnico

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS