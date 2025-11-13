Mano toma decisão sobre aproveitamento de Noriega no Grêmio

Erick Noriega vem agradando pelas atuações na zaga. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, firmou convicção sobre Erick Noriega. Independentemente de desfalques, a ideia do treinador é usar o peruano como zagueiro e não como volante.

O atleta de 24 anos foi contratado inicialmente para atuar no meio-campo, mas, por conta da lesão de Balbuena, ganhou uma sequência na zaga, onde e vem chamando atenção pelas boas atuações.

Agora, porém, a utilização de Noriega na defesa não é mais contingência, e sim convicção de Mano. Ou seja, se o treinador permanecer para o próximo ano, o peruano deve seguir disputando posição como zagueiro em 2026.

E na seleção peruana?

Curiosamente, na seleção peruana, o atleta é titular como volante. Contudo, isso ocorre porque, no time de Jorge Fossati, a carência de peças é maior no meio-campo do que na zaga.

Até agora, Noriega disputou 14 jogos pelo Grêmio, sendo que atuou como volante em apenas três. Em todos os demais, foi zagueiro, e assim seguirá.

Baixa contra o Vasco

Para o jogo contra o Vasco, na quarta (19), porém, o atleta é desfalque, justamente por estar a serviço da seleção peruana na data Fifa.