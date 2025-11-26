Após fim do risco de rebaixamento, Mano Menezes projeta mais tranquilidade nos últimos jogos do Grêmio no Brasileirão

Mano Menezes assumiu o Grêmio em abril deste ano. Jeff Botega / Agencia RBS

Após vencer o Palmeiras e eliminar as mínimas chances que ainda restavam de rebaixamento, o Grêmio passa a olhar para o Brasileirão com duas possibilidades. Na nona colocação, com 46 pontos, o time está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas ainda pode sonhar com uma vaga na pré-Libertadores via G8, caso o campeão da Copa do Brasil esteja entre os oito primeiros colocados.

Por mais que não acreditasse na possibilidade de queda à Série B, o técnico Mano Menezes reforçou a importância de eliminar as chances matemáticas de rebaixamento para almejar coisas maiores na competição.

— O emocional de quem está pressionado sempre é de se precaver mais, de se proteger mais, de se salvar primeiro. E isso nem sempre produz um jogo tão bom quanto à qualidade que eu acho que os jogadores têm para produzir. Isso talvez poderemos ver nesses dois jogos — disse Mano Menezes.

O treinador também foi questionado sobre o desempenho que o time poderia ter atingido caso alguns jogadores não estivessem lesionados ou tivessem enfrentado períodos fora dos gramados por conta de lesões. Segundo Mano, a posição do clube na tabela poderia ser diferente.

— O Grêmio teve quantas lesões de trauma fora do normal? E isso não dá para prever. Embora o número de lesões tem sido uma tônica quase em todos os clubes, as nossas foram de períodos longos de recuperação. Então, perdemos os jogadores quase que para esse segundo turno de temporada toda, alguns até para o início do ano que vem. É difícil com o custo, com o valor que estão hoje os grandes jogadores, você ter peças para repor tantas saídas como a gente teve nesse momento de dificuldade — lembrou Mano, que citou Villasanti, Balbuena e Braithwaite como nomes que só voltam a jogar em 2026.

Próxima rodada

O Tricolor volta a jogar no dia 2 de dezembro, às 21h30min, na Arena, contra o Fluminense, pela penúltima rodada do Brasileirão. Para o confronto, ele não terá Carlos Vinícius e Amuzu, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.