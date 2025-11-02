Mano Menezes lamenta derrota para o Corinthians, mas elogia time: "Podíamos ter levado algo melhor"

Mano Menezes falou após a partida sobre o erros cometidos pelo time. Lucas Uebel / Gremio.net

Nem toda derrota é igual. A do Grêmio por 2 a 0 para o Corinthians, neste domingo (2), foi daquelas estranhas, ao menos no sentimento do técnico Mano Menezes. Apesar do resultado em São Paulo, o técnico gremista se mostrou, até certo ponto, satisfeito com a atuação de sua equipe.

Os gols corintianos saíram em uma falha do goleiro Tiago Volpi e em um pênalti cometido por Dodi. Mano acredita que tirando os dois lances pontuais, o confronto foi parelho.

— Fizemos um jogo igual. Sentimento de que podíamos ter levado algo melhor. Tomamos dois gols em que podíamos ser melhor. No escanteio, marcamos mal, tecnicamente erramos. Na bola da segunda penalidade, o lateral era nosso e nos enrolamos. Jogos difíceis como esse tem que saber jogar, ter maturidade para jogar, tem de saber até sofrer. Achei que a equipe foi bem de modo geral — avaliou.

Na próxima partida pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, na quarta-feira (5). Para o treinador, acredita que para a partida na Arena, o time estará bem para atuar na frente do seu torcedor.

— Maioria das coisas hoje foram bem feitas. Temos que levar sentimento já de recuperação na quarta-feira. Equipe vai estar bem na quarta-feira. Temos consciência do que temos que fazer — opinou.

Com o provável alargamento da zona de classificação da Libertadores para G-7, com Palmeiras e Flamengo disputando a final, o Grêmio está a oito pontos do Fluminense, o sétimo colocado. Faltam sete rodadas para o fim do Brasileirão.

O técnico gremista evita fazer projeções. O discurso, para não criar expectativa, é de pensar um jogo por vez.

— Temos que pensar jogo a jogo. O campeonato é muito disputado. É tudo parelho, no detalhe, na obstinação, na entrada, na superação. A reta final traz esses ingredientes. Quem tem superação é quem acredita no que está construindo. E acreditamos no que construímos e fizemos até aqui.