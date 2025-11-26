Mano Menezes faz gesto obsceno para torcedores na Arena após gol do Grêmio contra o Palmeiras

Mano Menezes fez um gesto obsceno com o dedo médio em direção a torcedores na Arena. Reprodução / RBS TV

Durante a partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma ação do técnico Mano Menezes chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

O Palmeiras marcou com Facundo Torres, mas Amuzu fez um belo gol de voleio nos minutos finais da primeira etapa e deixou tudo igual no placar.

Em meio à comemoração dos jogadores do Grêmio, o técnico fez um gesto obsceno com o dedo médio em direção a torcedores que estavam posicionados próximo à casamata tricolor. Antes, ele chegou a apontar para o mesmo local.

— A questão não foi a torcida. Foi um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. Reclamar do treinador, às vezes reclamar do jogador, faz parte, nós estamos acostumados com isso. Mas eu acho que a pessoa não tem direito de ficar ofendendo, como tem gente que acha que tem o direito. O estádio não é um lugar de ninguém. Nós também somos profissionais e merecemos respeito. Então, é assim que funciona — explicou o técnico após a partida.