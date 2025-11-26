Grêmio

Fora do campo
Notícia

Mano Menezes explica gesto obsceno em direção a torcedor do Grêmio: "Não tem direito de ficar ofendendo"

Técnico comentou sobre a situação após a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2

Zero Hora

