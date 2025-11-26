Mano Menezes explica gesto obsceno em direção a torcedor do Grêmio: "Não tem direito de ficar ofendendo"

Mano Menezes desabafou sobre ofensas que ouviu de um torcedor. Jeff Botega / Agencia RBS

Por mais que o futebol aflore as emoções de quem está na arquibancada e até mesmo dentro de campo, não é comum ver um treinador fazer um gesto obsceno em direção a um torcedor. Entretanto, Mano Menezes tomou tal atitude na vitória do Grêmio sobre o Palmeiras por 3 a 2.

Após sair atrás no placar, o Tricolor empatou, ainda na primeira etapa, com um gol marcado por Amuzu. Depois do empate, o treinador gremista fez um fez um gesto obsceno com o dedo médio em direção a um torcedor. Na entrevista coletiva após a partida, ele explicou a situação.

— A questão não foi a torcida. Foi um torcedor. Eu acho que também está na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. Reclamar do treinador, às vezes reclamar do jogador, faz parte. Nós estamos acostumados com isso. Mas eu acho que a pessoa não tem direito de ficar ofendendo, como tem gente que acha que tem o direito de estar ofendendo. O estádio não é um lugar de ninguém. Nós também somos profissionais e merecemos respeito. Então, é assim que funciona —afirmou Mano Menezes.

Com a vitória, o Grêmio confirmou a permanência matemática na primeira divisão para 2025. Neste momento, o clube está na nona colocação, com 46 pontos, a dois pontos do G8.

O Tricolor volta a jogar no dia 2 de dezembro, às 21h30min, na Arena, contra o Fluminense, pela penúltima rodada do Brasileirão.