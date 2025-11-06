Mano indica possíveis mudanças no Grêmio contra o Fortaleza

Grêmio está na 13ª colocação, a seis pontos da zona de rebaixamento. Renan Mattos / Agencia RBS

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá partida contra o Fortaleza, no domingo (9), fora de casa. O confronto contra o adversário, que está na zona de rebaixamento, pode ser a oportunidade do clube gaúcho voltar à zona de classificação para a Sul-Americana e se distanciar de vez do Z-4.

Em entrevista coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes deixou em aberto possíveis mudanças na equipe para o próximo jogo. Ele lembrou que precisará dos jogadores em suas melhores condições físicas e que alguns deles terão de ser avaliados, já que percorreram grandes distâncias na partida de quarta-feira (5).

— Temos que ter essa condição física de estar bem, de competir, de brigar. O jogo (contra o Cruzeiro) foi duríssimo na disputa. Então, também vamos levar em consideração isso. Talvez alguns jogadores que percorrem distâncias maiores, que são de sprints, como Amuzu, Alisson, a gente tem que ver com a equipe. Achei que o Carlos Vinícius também sofreu um pouquinho hoje. A falta de uma explosão maior, às vezes de um detalhezinho da jogada — explicou Mano.

Em diferentes momentos, o treinador admitiu que o confronto contra o Fortaleza será muito difícil. O gaúcho disse que o elenco precisará ter maturidade para enfrentar o adversário, que briga para sair da zona de rebaixamento, já que ocupa a 19ª colocação.

— Tem que ter maturidade nessa hora, estar preparado já para ir à Fortaleza e, diferentemente das outras saídas de casa. Pontuar, voltar a pontuar, que é importante nessa hora. Não interessa o que vamos jogar, se vamos jogar isso, se vamos jogar pré-Libertadores, se vamos jogar Sul-Americana, temos que jogar o jogo contra o Fortaleza e é isso que vamos fazer — pontuou o técnico.

Os colombianos devem ter chance

O meia Monsalve não atuava desde julho, quando sofreu uma lesão no ombro direito. Contra o Cruzeiro, o jogador entrou na segunda etapa e voltou a jogar pela equipe.

Mano não descartou a utilização do meia nas próximas rodadas e ressaltou que gosta de atletas da característica de Monsalve.

— Sempre gostei de ter um armador nas equipes que monto. Na ausência de Miguel e de outros jogadores, a equipe se estabeleceu como estava. Ele começa a voltar agora, vamos ver como evolui — destacou.

Já o volante Cuéllar, que esteve na derrota contra o Corinthians, não entrou em campo contra o Cruzeiro. Mano Menezes admitiu que a comissão tinha o plano de utilizá-lo, mas não conseguiu pelas circunstâncias do jogo.

— Até estávamos com o plano de utilizar o Cuéllar em uma segunda parte do jogo. Acho que ele é um jogador que acrescenta à equipe algo que as equipes precisam, uma personalidade, a tranquilidade da bola que passa aí. Mas o jogo não abriu essa condição — explicou o treinador, que não descartou a presença do volante entre os titulares contra o Fortaleza:

— Talvez apareça no jogo de Fortaleza, talvez até já desde o início.