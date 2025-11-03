Mano fala sobre entrevista polêmica de Cristian Olivera: "Já pediu desculpas pela terceira vez"

Mano falou sobre nova polêmica envolvendo o uruguaio. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mais uma vez, Cristian Olivera é assunto por uma entrevista polêmica. Desta vez, porque o técnico Mano Menezes foi questionado pelas recentes declarações do atacante sobre querer jogar no Nacional, do Uruguai.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians, o treinador respondeu sobre as falas do atacante e a utilização do jogador na partida.

— Eu não analiso declaração de jogador pela imprensa. A gente conversa com eles todos os dias, sabe o que eles querem e o que não querem. Conversa de Kike (permanecer ou não) é para o ano que vem, pensando lá na frente, na vida dele. Estamos pensando no momento de agora do Grêmio, no que estamos atravessando agora.

Mano ainda destacou o pedido repetitivo de desculpas feito pelo atacante.

— O que ele tem feito no dia-a-dia é sério, é correto. Se não fosse, não estaria aí entrando na equipe. Temos que cuidar um pouco as frases, mexe com a paixão do torcedor, que se magoa. Não é isso que Kike falou. Já pediu desculpa pela terceira vez, tem um coração bom, é um bom menino. Vai nos ajudar enquanto estiver aqui no Grêmio — afirmou.

Relembra as declarações

Na semana passada, Cristian Olivera declarou à emissora Carve Deportiva, de Montevidéu, que tem o sonho de atuar no Nacional-URU, sinalizando um possível desejo de deixar o Tricolor.

Segundo o vice de futebol gremista Alexandre Rossato, Kike garantiu à direção que está focado no Grêmio.

— Eu ouvi uma parte da entrevista dele, um recorte, na verdade. Mas ele nos explicou, dizendo que não foi aquilo que ele quis dizer. A gente entendeu e aceitou a explicação que ele deu sobre como foi — disse o dirigente no domingo (2), em Itaquera.

Ao programa Minuto 1, da Rádio Carve Deportiva, Cristian Olivera falou abertamente sobre a possibilidade de atuar no Nacional.

— É um sonho que tenho (jogar no Nacional). Vamos ver o que acontece até o final de 2025 e tentar terminar da melhor maneira possível o ano. E em 2026 vamos ver o que é possível acontecer — declarou o atacante aos uruguaios, mencionando ainda uma boa relação que mantém com o vice-presidente do Nacional, Flávio Perchmann.

No início de outubro, o atacante também causou polêmica por uma entrevista à rádio El Espectador, em que criticou Mano Menezes.

— Estou muito triste. De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — comentou.

Alguns dias depois, o jogador foi multado pelas declarações. Além disso, Kike também foi advertido por desobediência a algumas regras internas do dia-a-dia do clube.

A reportagem de Zero Hora apurou que o atacante não quer permanecer no Grêmio em 2026. Por isso, já trabalha para encontrar um novo clube no ano que vem.