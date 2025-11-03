Grêmio

Repercussão
Notícia

Mano fala sobre entrevista polêmica de Cristian Olivera: "Já pediu desculpas pela terceira vez"

Uruguaio disse recentemente que gostaria de atuar no Nacional. Atacante foi utilizado no segundo tempo contra o Corinthians

Bruno Flores

