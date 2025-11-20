Mano destaca melhora de jogadores após sua chegada no Grêmio e elogia elenco em vitória sobre o Vasco: "Um dos melhores jogos"

Técnico gostou da atuação da equipe na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Vasco, na Arena, praticamente confirmou a permanência do clube na Série A, o que permite olhar para outras ambições dentro do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o time ocupa a 11ª colocação com 43 pontos e está dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Dentro de campo, o Tricolor teve atuação segura e marcou com Carlos Vinícius e Amuzu. Em entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes elogiou o time em geral e classificou o jogo como um dos melhores da equipe.

— Achei que a equipe foi muito bem como um todo. Acho que conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e aquilo que era a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse, que te chama para a marcação alta — disse Mano, que completou:

— Acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez nesse aspecto de todo.

Além dos elogios coletivos, o treinador também fez comentários positivos sobre jogadores que estiveram em campo, como é o caso do centroavante Carlos Vinícius, autor do primeiro gol. Esta foi a oitava bola na rede do jogador em 10 jogos pelo Grêmio.

— Carlos Vinícius, é isso que vocês estão vendo, desde que chegou. Trouxe muita coisa boa para o grupo. Aliás, todos os jogadores que chegaram trouxeram uma coisa muito boa para esse grupo. Nós precisávamos muito que essa mentalidade viesse. A gente estava com dificuldade naquele momento, e esses jogadores vieram com um outro patamar de exigência — explicou o técnico.

Recuperação de jogadores

Outro ponto levantado por Mano foi a melhora do grupo de jogadores em geral desde a sua chegada, em especial Pavon e Amuzu. Sobre o argentino, ele ressaltou que não escuta mais a mesma cobrança de torcedores para não escalá-lo como era costume.

— Eles melhoraram como um todo. Se nós formos ver os dados hoje de avaliação dos jogadores e o perfil em que eles se encontram, é completamente diferente do que quando a gente chegou — explicou Mano Menezes, que ainda destacou o amadurecimento do atacante belga dentro de campo. Segundo o treinador, o jogador foi substituído para ser aplaudido pela torcida:

— Ele consegue ser um jogador mais rico no seu repertório, ele está vindo por dentro. Ele não é mais só aquele jogador de beirada de campo. Ele melhorou muito individualmente como atleta e está colhendo os frutos, e nós como equipe também — ressaltou.

O Grêmio volta a entrar em campo neste sábado (22), contra o Botafogo, fora de casa. Na reta final da competição, Mano garantiu que não promoverá mais nenhum jovem da base e utilizará apenas jogadores que já estão treinando com o grupo principal.

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes: