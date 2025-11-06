Mano define duas posições para Monsalve no Grêmio, e atleta pode ser titular contra o Fortaleza

Monsalve não começa como titular desde maio. Lucas Uebel / Gremio

O técnico Mano Menezes avalia duas possibilidades de aproveitamento para o meia Monsalve: ou como um meia-atacante pela esquerda, com liberdade para entrar na área, ou como um "camisa 10" mais clássico, atuando de forma centralizada.

O colombiano inclusive está cotado para ser titular contra o Fortaleza, no domingo (9), uma vez que Amuzu pode ser poupado por desgaste e Pavon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta hipótese, o atleta atuaria pela esquerda, na vaga do ganês. Porém, com a orientação de jogar mais próximo do gol adversário.

— Eu acho que ele (Monsalve) é um jogador que, próximo da área, tem valências e qualidades técnicas importantes. Tem definição, visão da jogada e tem habilidade para "limpar" o lance _ elogiou o técnico Mano Menezes, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta (5).

O treinador se referia à função desempenhada pelo jogador no segundo tempo do jogo, se posicionando pela esquerda, mas ingressando na área para tentar definir as jogadas.

Contudo, Mano não descarta utilizar novamente Monsalve como um meia centralizado mais clássico.

— A outra função que ele pode fazer é a de meia, à frente de dois volantes. Vamos ver como ele evolui e como aproveitamos bem essa reta final para ele — finalizou.

Recém-recuperado de lesão, Monsalve não atua como titular desde o empate por 0 a 0 com o CSA pela Copa do Brasil, no dia 20 de maio.