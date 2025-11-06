Grêmio

Opção no elenco
Notícia

Mano define duas posições para Monsalve no Grêmio, e atleta pode ser titular contra o Fortaleza

Treinador avalia poupar Amuzu por desgaste físico, o que abriria vaga para o colombiano ser alternativa como meia pelo lado esquerdo

Rodrigo Oliveira

