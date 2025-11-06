Mano cita erro de marcação em derrota do Grêmio para o Cruzeiro e lamenta: "O campeonato é duro"

Grêmio caiu para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo dentro de casa, o Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro pela 32ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, a equipe treinada por Mano Menezes até tentou, mas perdeu por 1 a 0, com um gol de Fabrício Bruno, que marcou de cabeça, na primeira etapa.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico reconheceu que o time teve uma boa atuação e criou chances para buscar o empate. Entretanto, como o gol sofrido partiu de uma bola parada, ele avalia que houve um erro individual na marcação.

— Eles levaram a bola para o canto do campo, ficaram tocando um pouquinho, nos atraíram, criaram um escanteio, dois escanteios e daqui a pouco assim tomamos o gol de bola parada. Sempre que se toma um gol de bola parada é uma falha de marcação, e o jogador que estava marcando o Fabrício Bruno deixou escapar — disse Mano Menezes.

O treinador também comentou sobre a sequência negativa das últimas rodadas, em que o Tricolor perdeu para Corinthians e para Cruzeiro. Segundo ele, o Campeonato Brasileiro é complicado e pode mudar o cenário a qualquer rodada. Mano, então, lembrou que quando o Grêmio venceu o Juventude, a expectativa era de brigar por vagas na parte de cima da tabela.

— Não dá para ficar olhando muito para cima, que dá torcicolo, esquece aqui embaixo. É duro, o campeonato é duro, é muito difícil. Não pode parar de pontuar rodadas seguidas, porque aí as coisas voltam para o lugar onde estavam e a gente não quer estar aí — destacou o técnico.

O Grêmio volta a jogar neste domingo (9), às 20h30min, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Tricolor está na 13ª colocação com 39 pontos, sendo seis acima da zona de rebaixamento.