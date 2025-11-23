Grêmio

Desculpas
Notícia

Mano admite culpa em derrota do Grêmio: "Tática é de responsabilidade do treinador"

Treinador poupou alguns titulares e escalou leteral Lucas Esteves como ponta diante do Botafogo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS