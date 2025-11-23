Mano admite culpa em derrota do Grêmio: "Tática é de responsabilidade do treinador"

Grêmio foi derrotado por 3 a 2 no Engenhão. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, admitiu que seu plano inicial para a partida contra o Botafogo, na noite deste sábado (22), fracassou no Engenhão.

Após a partida, ele até mostrou irritação diante de algumas perguntas, mas reconheceu que a equipe teve dificuldades táticas no primeiro tempo e disse que isso se deu por responsabilidade do treinador.

— Estratégias são escolhas. Fizemos uma para 90 minutos. O Botafogo inicia o jogo muito intenso, com muitos jogadores por dentro e nós estávamos vindo de três jogos fora de casa com dificuldade para marcar no setor dos volantes. A ideia era encaixar. Então eu trouxe para a segunda linha o (Lucas) Esteves e era o jogador de fazer pela esquerda o quinto homem da linha. Não fizemos bem, embora até o momento que sofremos o gol o adversário não tivesse chutado. Nossa ideia era neutralizar na primeira parte para na segunda buscar o gol ou os gols — afirmou o treinador.

Mano comentou sobre a melhora do time no segundo tempo e reconheceu sua culpa:

— A troca no intervalo foi porque precisávamos levar a equipe para outra situação. Foi melhor em todos os aspectos. Fizemos 2 a 1 e sofremos o terceiro gol no momento que não podíamos. Teríamos empatado, no mínimo, se não tivéssemos levado esse terceiro gol. Mas é assim, escolhas são escolhas. A primeira parte é responsabilidade minha. O time melhorou no segundo tempo. A dificuldade foi tática e tática é responsabilidade do treinador — completou.

Mano ainda foi questionado sobre a dificuldade defensiva que o Grêmio tem tido fora de casa, onde tem a segunda pior defesa como visitante no Brasileirão (o Tricolor levou 33 gols, menos apenas que o Juventude, com 40). O treinador justificou a postura mais defensiva exatamente porque o time vinha vazando mais que o desejado nos jogos anteriores. Mas cutucou os jornalistas:

— Não pensou se o fato de termos a segunda pior defesa como visitante me levou a tentar proteger um pouco mais? A vida da gente é assim. Esses dias eu li que fora de casa a gente deveria jogar diferente. Não vieram jogadores importantes, mas não vou transferir para os jogadores uma dificuldade que foi tática e isso é minha. Não vou transferir para os atletas. Penso que a segunda parte nossa foi melhor, sem dúvida alguma. Achei que poderíamos ter jogado melhor na primeira parte, mas repito que não vou transferir para os jogadores — finalizou.