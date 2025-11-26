Mano acredita em possibilidade do Grêmio entrar no G-8 na reta final do Brasileirão: "Tem que lutar"

Mano Menezes ainda não sabe se ficará no clube para 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

A vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2, nesta terça-feira (26), na Arena, garantiu o Grêmio de forma matemática na Série A do ano que vem. O resultado ainda permite ao Tricolor sonhar com o G-8, que dá vaga na pré-Libertadores, ou no mínimo seguir na zona de classificação para a Sul-Americana.

Durante a entrevista coletiva após a partida, o técnico Mano Menezes disse que o Grêmio não corria chances de rebaixamento antes da bola rolar, por mais que a matemática ainda indicasse chances baixas.

— O Grêmio já não tinha chance de cair. Faz tempo que não tinha chance de cair. É que o pessoal quer forçar um pouco a situação com o Grêmio. Desde que a gente chegou aqui, logo depois das primeiras rodadas, o Grêmio saiu das últimas colocações e nunca mais esteve nas últimas colocações — destacou o treinador.

Sobre a partida, Mano admitiu que o Palmeiras teve um começo superior, e que a comissão já esperava uma equipe de qualidade do outro lado, ainda que fosse o time reserva dos paulistas.

— Acho que o jogo foi difícil como a gente esperava. Se trata de um adversário que estava e ainda está, vai para as duas últimas rodadas matematicamente com chance de ser campeão. Veio com uma formação que não é a formação básica dos jogos anteriores, mas do meio para frente é um time de muita qualidade — disse o técnico.

Chances de G-8

Como a possibilidade de G-8 em função da Copa do Brasil, o Tricolor está nona colocação, com 46 pontos, a dois do São Paulo, oitavo colocado. Restando duas rodadas, Mano Menezes afirmou que a equipe seguirá acreditando na vaga para a pré-Libertadores.

— Enquanto existe oportunidade de você chegar lá, você tem que lutar por ela. E é o que nós vamos fazer. É melhor que você não tenha que estar olhando para trás, para baixo. Você tem mais tranquilidade, fica mais leve. A tendência das coisas acontecerem mais naturalmente, ela existe — concluiu Mano.

O Grêmio volta a jogar no dia 2 de dezembro, às 21h30min, na Arena, contra o Fluminense, pela penúltima rodada do Brasileirão. Depois, encerra o Brasileirão, fora de casa, contra o Sport, em 7 de dezembro.