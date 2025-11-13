Ligação entre presidentes e interlocução com Celso Rigo: como está sendo a transição de gestão no Grêmio

Odorico Roman tomará posse em dezembro, após o Brasileirão, em data ainda a ser definida Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A atual direção do Grêmio, comandada por Alberto Guerra, e a futura gestão, liderada pelo presidente eleito Odorico Roman, já deram início à transição.

O processo ainda ocorre em caráter informal, apenas com telefonemas entre as partes e a interlocução do empresário Celso Rigo, que tem trânsito livre entre as duas correntes.

Comitê de transição

Na próxima semana, porém, as partes pretendem formar uma espécie de comitê de transição, com reuniões presenciais e a nomeação formal de representantes de cada uma das direções para tratar do tema.

Conforme apurado por Zero Hora, os dois presidentes já conversaram por telefone e combinaram de avançar no processo a partir da segunda quinzena de novembro.

Enquanto isso, Celso Rigo atua como um interlocutor informal, uma vez que mantém excelente relação com todos os dirigentes da gestão Alberto Guerra e, ao mesmo tempo, foi o principal apoiador da candidatura de Odorico Roman, com o seu filho Fábio Rigo tendo sido eleito para ocupar uma cadeira no futuro Conselho de Administração.

Após a última rodada

A partir da próxima semana, com a realização de reuniões presenciais, a direção eleita começará a ser informada de forma mais detalhada sobre a situação de cada área do clube, algo necessário para que negociações sejam concretizadas.

A transmissão de cargo e a posse oficial de Odorico Roman ocorrerá, conforme o estatuto, em dezembro, após a última rodada do Brasileirão, em data ainda a ser marcada.