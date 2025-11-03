Grêmio perdeu para o Corinthians em Itaquera. Lucas Uebel / Gremio.net

A derrota para o Corinthians no último domingo (2), em São Paulo, aumentou a chance do Grêmio ser rebaixado para a Série B. Mas nada que preocupe o torcedor gremista mais pessimista.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 31 rodadas, o Tricolor passou de 0,79% para 1% de probabilidade de ir para a Segunda Divisão. Nove times têm mais chance de serem rebaixados.

O Grêmio ainda alimenta a chance de jogar a Libertadores na próxima temporada. No entanto, as probabilidades são baixas. O Tricolor tem 2,2% de chances de se classificar para o principal torneio do continente — considerando G-7.

Para a Sul-Americana, os números são maiores. Conforme a UFMG, o time gaúcho tem 73,1% de probabilidade de estar na competição do ano que vem. A chance aumentou em relação à última rodada.

Libertadores

Grêmio - 2,2%

Sul-Americana

Grêmio - 73,1%

Rebaixamento

Grêmio - 1%