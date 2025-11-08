Leitores de ZH opinam sobre quem deve ser o próximo presidente do Grêmio; veja resultado

O sócio gremista irá escolher o novo presidente do clube para o triênio 2026-2029 neste sábado (8). Em votação online ou presencial, 39.036 torcedores podem escolher entre Odorico Roman e Paulo Caleffi para comandar o clube.
Entre quinta-feira (6) e esta sexta-feira (7), os leitores de Zero Hora puderam votar em uma enquete no site sobre qual candidato deveria ser eleito presidente do Grêmio.
Ao todo, 5.588 leitores responderam ao questionamento. Entre eles, 58% escolheram Odorico Roman, que levou vantagem perante a Paulo Caleffi, candidato que somou 42% na enquete.
Confira o resultado da enquete
- Número total de votos: 5.588
- Odorico Roman: 3.243 votos (58%)
- Paulo Caleffi: 2.345 votos (42%)
Enquete no YouTube
Além desta, foi realizada outra enquete no YouTube de GZH nesta sexta durante a entrevista dos candidatos ao programa Show dos Esportes. Houve o registro de 4 mil votos, com resultado diferente do de GZH.
- Paulo Caleffi: 62%
- Odorico Roman: 38%