Justiça libera dinheiro da Libra bloqueado pelo Flamengo; saiba quanto o Grêmio receberá

Componentes da Libra receberão valores. Libra / Divulgação

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá beneficiar o Grêmio. Por decisão da desembargadora Lúcia Helena do Passo, da 11ª Câmara do Direito Privado, foi liberado parte do valor que estava bloqueado, por ação movida pelo Flamengo ainda em setembro. A ação se referia à parcela dos direitos de televisionamento acertados entre Rede Globo e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

A diretoria rubro-negra discorda da forma de distribuição da verba e argumenta que, por conta da maior audiência nas transmissões, merece receber uma quantia maior do montante de R$ 83 milhões que seriam rateados entre os clubes da Série A do Brasileirão.

A decisão judicial desta terça-feira (11) mantém retidos os R$ 17 milhões reclamados pelo clube carioca, liberando os R$ 66 milhões restantes para serem repassados a Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

Conforme acordado entre os componentes da Libra, o valor deve ser distribuído da seguinte forma: 40% de forma igualitária entre os clubes da Série A, 30% conforme posição final na tabela de classificação e 30% de acordo com índices de audiência.

Por este cálculo, o Tricolor teria a receber cerca de R$ 6 milhões. Mas, conforme apurou Zero Hora, R$ 1,5 milhão permanece retido nos R$ 17 milhões reclamados pelo Flamengo. Assim, de forma imediata, devem ser depositados na conta gremista entre R$ 4 milhões e R$ 4,5 milhões. Não há previsão para o repasse do valor, que entraria no fluxo de caixa do clube gaúcho.

Os valores em debate são referentes ao campeonato deste ano e diz respeito ao segundo depósito realizado pela Rede Globo. O primeiro ocorreu em julho, no total de R$ 76,6 milhões. Ainda restariam mais duas parcelas.