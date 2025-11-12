Grêmio

Reforço no cofre
Notícia

Justiça libera dinheiro da Libra bloqueado pelo Flamengo; saiba quanto o Grêmio receberá

Ação movida pelo clube carioca havia bloqueado o repasse de R$ 83 milhões referentes à parcela dos direitos de televisionamento

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS