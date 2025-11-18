Grêmio

Joia do Grêmio faz gol pela seleção brasileira no Mundial sub-17; veja o vídeo

Brasil se classificou às quartas de final do torneio nesta terça-feira (18), após bater a França nos pênaltis

