Joia do Grêmio faz gol pela seleção brasileira no Mundial sub-17; veja o vídeo

Camisa 10 da seleção brasileira sub-17, Gabriel Mec fez sua parte na classificação da equipe às quartas de final do Mundial. Nesta terça-feira (18), na decisão de pênaltis contra a França, a promessa do Grêmio foi um dos batedores do Brasil — e marcou.

O gol foi compartilhado pelo Tricolor nas redes sociais. "Sensacional", destacou o time. "É a base gremista na Copa do Mundo sub-17", completaram.

Veja o vídeo.

A vaga do Brasil nas quartas do Mundial veio com muito suor. Após sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, a seleção foi para cima e buscou o empate aos 44 minutos da etapa final.

Os heróis do dia foram Pietro, que marcou o gol do empate mas errou uma penalidade, e o goleiro João Pedro, que defendeu uma cobrança durante o jogo e duas nas penalidades.