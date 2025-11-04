Jogadores do Grêmio são denunciados e vão a julgamento no STJD

Tricolor venceu o confronto por 3 a 1, em Belo Horizonte. Pedro Souza / Atlético Mineiro/Divulgação

Dois jogadores do Grêmio serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima segunda (10). Carlos Vinicius e Dodi foram denunciados por incidentes ocorridos na vitória sobre o Atlético-MG, em agosto, em Belo Horizonte.

Ambos foram expulsos no jogo da 20ª rodada do Brasileirão. O centroavante recebeu o cartão vermelho por ter atingido o rosto de Ivan Román em uma disputa aérea, enquanto o volante trocou empurrões com Junior Alonso.

A dupla foi denunciada no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "ato desleal ou hostil", ficando sujeita a suspensão de um a três jogos.

Caso sejam punidos, teriam de cumprir pena na volta da data Fifa. O primeiro jogo seria contra o Vasco, na Arena, em data a ser oficializada pela CBF.