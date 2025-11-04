Grêmio

Jogadores do Grêmio são denunciados e vão a julgamento no STJD

Carlos Vinicius e Dodi foram expulsos contra o Atlético-MG, em partida disputada em agosto, pela 20ª rodada do Brasileirão

Filipe Duarte

