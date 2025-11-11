Jogadores do Grêmio são absolvidos pelo STJD e podem jogar contra o Vasco

Centroavante está apto para jogar após a data Fifa. Pedro Souza / Atlético Mineiro/Divulgação

O Grêmio poderá contar com Carlos Vinícius e Dodi após a parada da data Fifa. Os dois foram absolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ocorrência das expulsões diante do Atlético-MG, em partida disputada em agosto, em Belo Horizonte.

Ambos foram denunciados pelo mesmo artigo e poderiam pegar até três jogos de suspensão. Porém, o entendimento é que não foi praticado um "ato hostil ou desleal" de qualquer parte, estando liberados para enfrentar o Vasco no dia 19, na Arena.

O centroavante havia recebido o cartão vermelho por abrir os braços e atingir o rosto do zagueiro Junior Alonso, enquanto o volante trocou empurrões com Ivan Román já no final do jogo.

Além da dupla, o técnico Mano Menezes também terá à disposição o atacante Pavon, que cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza. Ainda há a expectativa pelos retornos de Marcos Rocha e de Willian, que voltam de lesão. A ausência será de Edenilson, por acúmulo de cartões amarelos.