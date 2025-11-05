Invicto há seis rodadas e perto dos líderes: como chega o Cruzeiro para o confronto com o Grêmio

Kaio Jorge marcou contra o Vitória e encerrou jejum. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

O Grêmio recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (5), às 20h, para a 32ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Tricolor está na 11ª posição, o time mineiro é o terceiro colocado com 60 pontos, cinco a menos que o líder, Palmeiras.

Candidato a título no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro vem a Porto Alegre com a confiança alta. É o único time da Série A que está invicto nas últimas seis rodadas. No sábado (1º), superou o Vitória por 3 a 1.

Kaio Jorge foi o responsável por dois dos três gols e encerrou jejum de seis jogos sem marcar. Chegou aos 17 gols e se isolou na artilharia do Brasileirão. O terceiro foi de Arroyo, que chegou no clube em setembro e balançou as redes com a camisa cruzeirense pela primeira vez.

A torcida gremista lembra bem de Kaio Jorge. No confronto entre as equipes no primeiro turno, no Mineirão, o atacante fez o hat-trick da vitória cruzeirense por 4 a 1.

Contra o Grêmio, a equipe de Leonardo Jardim terá pelo menos duas mudanças. Os zagueiros Fabrício Bruno, convocado por Ancelotti para reforçar a Seleção na data Fifa de novembro, e Lucas Villalba cumpriram suspensão contra o Vitória e estão liberados para voltar ao time.

À exceção da dupla de zaga, o restante da escalação deve ser a mesma do final de semana. O provável time do Cruzeiro para enfrentar o Grêmio tem: Cássio; William, Lucas Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques na temporada

O Cruzeiro está com o departamento médico cheio. Cria da base do Grêmio, Matheus Henrique teve uma fratura na costela constatada no início de outubro e está em recuperação. O mesmo ocorre com Fagner, que está em transição física após uma fratura na fíbula e ainda não está em condições de jogar.

Na semana passada, Marquinhos passou por cirurgia no joelho esquerdo e está fora da temporada. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento. Wanderson também volta só ano que vem, devido a uma lesão na coxa. Bolasie, com incômodo no joelho, foi desfalque contra o Vitória e também não deve vir a Porto Alegre.