Meia colombiano pode ser novidade no confronto do Grêmio contra o Fortaleza

Monsalve se recuperou de lesão no ombro sofrida na Sula. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O jogo do Grêmio contra o Fortaleza, na noite deste domingo (9), poderá marcar uma nova oportunidade para Miguel Monsalve. A partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, começa às 20h30min, no Castelão.

O colombiano, que entrou nos minutos finais da derrota para o Cruzeiro, briga por uma vaga no setor ofensivo. Há chance, até mesmo, de Monsalve iniciar como titular. Seria a primeira vez desde a lesão sofrida no ombro, em julho, no confronto com o Alianza Lima, pela Sul-Americana.

A chance para o jogador surge diante da ideia de Mano Menezes de preservar jogadores no setor ofensivo. Ainda após o compromisso com o Cruzeiro, ele projetou as saídas de Alysson e Amuzu da equipe em razão da questão física.

— O jogo hoje (quarta-feira) foi duríssimo na disputa, vocês viram, até o final. Talvez alguns jogadores que percorrem distâncias maiores, que são de sprints, como o Amuzu, como o Alysson, a gente tem que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinicius) também sofreu um pouquinho de uma falta de explosão maior, às vezes de um detalhezinho da jogada. Então, é ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem quando entrarem lá dentro, é isso que nós vamos fazer — declarou.

Leia Mais Grêmio tem zagueiro convocado para amistosos na data Fifa

Desfalques

O Grêmio tem ainda os desfalques de Pavon, suspenso pelo cartão amarelo, e Kike Olivera, com uma entorse no tornozelo esquerdo. Assim, sobra Aravena como ponta na ideia de usar jogadores descansados nos lados.

Meia, Monsalve é alternativa para jogar pelo lado do campo. Contra o Cruzeiro, por exemplo, ele atuou pelo lado esquerdo quando entrou nos minutos finais.

— Sempre gostei de ter um armador nas equipes que monto. Na ausência de Miguel (Monsalve) e de outros jogadores, a equipe se estabeleceu como estava. Ele começa a voltar agora, vamos ver como evolui — destacou o treinador.

Mano também comentou o posicionamento de Monsalve contra o Cruzeiro:

— Eu acho que ele é um jogador que próximo da área tem valências importantes e qualidade técnica. Ele tem definição, tem visão da jogada. Ele limpa o lance porque tem habilidade para fazer isso. O que a gente fez foi exatamente colocar em um lugar muito próximo, porque já estávamos com o Marlon atacando por fora o tempo inteiro.

Mapa de calor mostra como Monsalve jogou pelo lado esquerdo contra o Cruzeiro. Sofascore / Reprodução

Como explicado por Mano, Monsalve partiu aberto da esquerda, mas acabava fazendo movimentos para dentro dando o corredor para as subidas do lateral Marlon. Ele já havia jogado com Mano Menezes dessa forma em outras oportunidades, como na estreia do treinador naquele empate com o Godoy Cruz, na Argentina, pela Sul-Americana.

A dúvida que se cria nesse cenário é para o comportamento sem bola. Sendo o homem do lado esquerdo, ele terá que acompanhar as subidas do lateral-direito do Fortaleza em um jogo fora de casa, onde a tendência é o Grêmio ter uma postura mais defensiva.

Monsalve foi contratado pelo Grêmio no meio do ano passado do Independiente Medellín. O valor pago foi de 2 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. Na Colômbia, porém, Monsalve se destacou jogando como meia central, a função que atualmente é de Edenilson no Grêmio.

Monsalve pelo Grêmio

50 jogos (23 como titular)

6 gols

5 assistências

Monsalve com Mano

13 jogos (5 como titular)

0 gol

2 assistências