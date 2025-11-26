Grêmio

Dia histórico
Notícia

GZH relembra os 20 anos da Batalha dos Aflitos com documentário sobre o jogo épico do Grêmio 

"Memórias da Batalha — 26 Minutos de Aflição" traz depoimentos de personagens da conquista que tirou o clube da Segunda Divisão em 2005

Marcelo Vicente

Enviar email

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS