Um dos momentos mais importantes da história do Grêmio ocorreu há 20 anos em um 26 de novembro. Foi num sábado de 2005 que o Tricolor reafirmou a alcunha de imortal e de clube copeiro ao vencer o Náutico por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, com apenas sete jogadores em campo, conquistando o título da Série B daquele ano.

Nesta quarta-feira, GZH presta uma homenagem à data, ao clube e aos seus torcedores com o documentário Memórias da Batalha — 26 Minutos de Aflição, que será veiculado a partir das 16h (horário do início da partida há 20 anos).

O especial refaz os tensos 26 minutos entre o pênalti marcado para o Náutico aos 34 do segundo tempo e o gol de Anderson, aos 60, que garantiu a vitória ao Tricolor (pênalti foi batido aos 59). O empate bastava para subir.

A histórica narração de Pedro Ernesto Denardin, na Rádio Gaúcha, serve como uma espécie de trilha sonora. No documentário estão presentes personagens importantes. O goleiro Galatto, o treinador Mano Menezes, o presidente Paulo Odone, o lateral Patrício e volante Lucas Leiva, além de um torcedor presente nas arquibancadas e da colunista tricolor Queki.

Ao longo do dia, GZH também publica matérias com trechos dos depoimentos que os entrevistados deram ao documentário:

A campanha do Grêmio na série B de 2005

Até chegar ao jogo contra o Náutico, em novembro, o Grêmio disputou 33 partidas desde abril. Aquele campeonato tinha um formato diferente do atual: foram 22 clubes participantes, que se enfrentaram todos contra todos em turno único.

Desses, oito avançaram para a segunda fase, divididos em dois grupos de quatro. Dali saíram quatro (Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa), que disputaram um quadrangular no formato todos contra todos, ida e volta. Os dois primeiros voltariam para a Série A.

O Grêmio conquistou 16 vitórias, empatou 11 vezes e sofreu 6 derrotas. O Tricolor chegou para a disputa contra o Náutico com um ponto à frente dos pernambucanos, enquanto o Santa Cruz jogava, no mesmo horário, em casa, contra a Portuguesa.

Gol aos 60 minutos

No primeiro tempo, o Náutico desperdiçou um pênalti. Bruno Carvalho chutou na trave. No segundo tempo, o jogo era morno até que, aos 34, o juiz marcou pênalti, alegando toque no braço de Nunes.

Após 25 minutos de paralisação e três expulsões, o lateral Ademar bateu o pênalti e Galatto defendeu. Escanteio. A zaga afastou e a bola sobrou para Anderson, que sofreu falta no campo de ataque. O zagueiro Batata foi expulso.

Aproveitando desatenção dos marcadores, Anderson invadiu a área, passou por dois marcadores e, de canhota, marcou o gol. O estádio calou, o Náutico esmoreceu e, nove minutos depois, o jogo acabou.

Com a vitória, o Grêmio conquistou o título e o Santa Cruz, que venceu os paulistas por 2 a 1, foi o vice.

Colaborou Leonardo Bender

Náutico 0x1 Grêmio

Série B - Brasileirão 2005 — última Rodada — 26/11/2005

Náutico: Rodolpho; Bruno Carvalho (Miltinho), Tuca, Batata e Ademar: Tozo (Betinho), Cleisson, David (Romualdo) e Danilo; Paulo Matos e Kuki. Técnico: Roberto Cavalo

Grêmio: Galatto; Patrício, Pereira, Domingos e Escalona; Nunes, Sandro, Marcelo Costa e Marcel (Anderson); Ricardinho (Lucas) e Lipatin (Marcelo Oliveira). Técnico: Mano Menezes

GOL: Anderson (G), aos 60min do segundo tempo.

PÚBLICO: 29.891

CARTÕES AMARELOS: Pereira (G); Bruno Carvalho e Paulo Matos (N).

CARTÕES VERMELHOS: Patrício, Domingos, Nunes e Escalona (G); Batata (N).

ARBITRAGEM: Djalma José Beltrami Teixeira (RJ), auxiliado por Hilton Moutinho Rodrigues (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ).

LOCAL: Aflitos, Recife (PE)