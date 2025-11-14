Guerra e Odorico marcam primeira reunião presencial para transição de gestão no Grêmio

Presidente eleito Odorico Roman e seus vice-presidentes se reunirão com atual gestão na próxima segunda (17). Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O início da "passagem de bastão" na direção do Grêmio já tem data para ocorrer. Na próxima segunda-feira (17), o atual presidente Alberto Guerra e seus seis vice-presidentes do Conselho de Administração receberão o presidente Odorico Roman e os seis novos vices eleitos para uma reunião na Arena.

Será o primeiro encontro presencial entre as duas gestões para deflagrar o processo de transição. A partir de então, serão definidos os interlocutores das duas partes para cada área do clube.

Conforme apurado por Zero Hora, a transição já começou a ocorrer nesta semana de maneira informal, através de contatos telefônicos.

O presidente eleito Odorico Roman já conversou por telefone, por exemplo, tanto com o presidente Alberto Guerra como com o vice de futebol Alexandre Rossato.

Principal apoiador da eleição de Odorico e com trânsito livre entre as duas direções, o empresário Celso Rigo também manteve contatos com integrantes da gestão Guerra.

Participantes

No encontro de segunda, devem estar presentes, pela atual direção, o presidente Alberto Guerra e seus vices Eduardo Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Corrêa, Gustavo Bolognesi, José Carlos Duarte e Luciano Feldens, além do secretário-geral do Conselho de Administração, Rodrigo Kadan.

Já pelo lado da futura gestão, devem comparecer ao encontro o presidente eleito Odorico Roman e os seis novos vices eleitos, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Antônio Dutra Júnior, Paulo Grings, Carlos Alberto Dressler e Juliano Franczak, além do novo chefe de gabinete Décio Demarchi.

O objetivo da transição é que a atual gestão municie a nova direção com informações sobre a atual situação do clube em todas as áreas para que o planejamento para o próximo triênio seja facilitado.

Já a posse oficial de Odorico e dos novos vices, conforme o estatuto, ocorrerá na segunda quinzena de dezembro, após o último compromisso do Grêmio no Brasileirão.