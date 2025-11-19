Grêmio x Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio x Vasco: tudo sobre o jogo da 34ª rodada do Brasileirão 2025. Arte ZH

Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30min, pela 34ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de empate em 2 a 2 com o Fortaleza. Já o time carioca foi derrotado por 3 a 1 pelo Juventude.

Leia Mais AO VIVO: siga Grêmio x Vasco na Jornada Digital da Gaúcha

Escalações atualizadas para Grêmio x Vasco

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem para Grêmio x Vasco

Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir a Grêmio x Vasco

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere e a RBS TV anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Vasco

Grêmio

O Tricolor prepara mudanças na defesa e no meio-campo para enfrentar o Vasco. Na seleção peruana, Erick Noriega é ausência confirmada. Enquanto Gustavo Martins inicia entre os titulares.

Na lateral, o destaque é a volta de Marcos Rocha, recuperado de lesão. Por outro lado, Edenilson está suspenso pelo terceiro amarelo e não fica à disposição, dando lugar a Cristaldo.

Vasco

O clube carioca tem uma dúvida na defesa para enfrentar o Grêmio. A única certeza é que Robert Renan será titular. Ao lado dele, jogará Hugo Moura para formar a dupla de zaga.

Ingressos para Grêmio x Vasco

Os sócios "Cadeira" ou "Arquibancada" poderão obter um ingresso gratuito para um acompanhante. Já os não-sócios poderão adquirir bilhete no setor Gramado Sul por R$ 60.

Além disso, as mulheres pagarão R$ 40 em qualquer setor do estádio (à exceção da torcida adversária) até o final da temporada.

Veja os valores dos ingressos: