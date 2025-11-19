Grêmio x Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30min, pela 34ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de empate em 2 a 2 com o Fortaleza. Já o time carioca foi derrotado por 3 a 1 pelo Juventude.
Escalações atualizadas para Grêmio x Vasco
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Grêmio x Vasco
Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir a Grêmio x Vasco
Como chegam Grêmio x Vasco
Grêmio
O Tricolor prepara mudanças na defesa e no meio-campo para enfrentar o Vasco. Na seleção peruana, Erick Noriega é ausência confirmada. Enquanto Gustavo Martins inicia entre os titulares.
Na lateral, o destaque é a volta de Marcos Rocha, recuperado de lesão. Por outro lado, Edenilson está suspenso pelo terceiro amarelo e não fica à disposição, dando lugar a Cristaldo.
Vasco
O clube carioca tem uma dúvida na defesa para enfrentar o Grêmio. A única certeza é que Robert Renan será titular. Ao lado dele, jogará Hugo Moura para formar a dupla de zaga.
Ingressos para Grêmio x Vasco
Os sócios "Cadeira" ou "Arquibancada" poderão obter um ingresso gratuito para um acompanhante. Já os não-sócios poderão adquirir bilhete no setor Gramado Sul por R$ 60.
Além disso, as mulheres pagarão R$ 40 em qualquer setor do estádio (à exceção da torcida adversária) até o final da temporada.
Veja os valores dos ingressos:
