O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (25), às 21h30min, para encarar o Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Acompanhe os lances de Grêmio x Palmeiras