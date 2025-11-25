Grêmio x Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio x Palmeiras: tudo sobre o jogo da 36ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Botafogo por 3 a 2, na última rodada. Já o time paulista empatou com o Fluminense em 0 a 0.

Escalações para Grêmio x Palmeiras

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu e Pavon (Alysson); Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem para Grêmio x Palmeiras

Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Onde assistir a Grêmio x Palmeiras

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio x Palmeiras

Grêmio

O Grêmio é o 12º colocado, com 43 pontos, a cinco do São Paulo, que ocupa o oitavo lugar. A escalação terá mudanças diante do Palmeiras, na terça.

Noriega sofreu uma lesão no tornozelo e fica de fora da partida. Gustavo Martins recebeu o terceiro cartão amarelo, o que força o time a ter uma zaga completamente diferente diante do segundo colocado do Brasileirão.

Palmeiras

Com a final da Libertadores no próximo sábado e a diferença de quatro pontos para o líder Flamengo, o técnico Abel Ferreira praticamente jogou a toalha em busca do título do Brasileirão.

O treinador português deve preservar jogadores visando à decisão do torneio sul-americano. Murilo, suspenso, será desfalque.

Ingressos para Grêmio x Palmeiras

O setor Gramado Sul, segue com valor promocional de R$60, em alusão ao Novembro Azul. As mulheres gremistas pagarão R$ 40 em qualquer setor do estádio (exceto setor adversário).

Os sócios cadeira/arquibancada poderão obter um (1) ingresso para acompanhante gratuitamente no seu respectivo setor, por meio de resgate de ingresso no site torcedor.arenapoa.com.br. Mediante disponibilidade dos setores.

Ingressos para Grêmio x Palmeiras. Divulgação / GRÊMIO FBPA