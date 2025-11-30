Grêmio x Fluminense: tudo sobre o jogo da 37ª rodada do Brasileirão 2025. ArteZH

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30min, pela penúltima rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de vitória contra o Palmeiras por 3 a 2, na última rodada. Já o time carioca goleou o São Paulo por 6 a 0.

Escalações para Grêmio x Fluminense

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves); Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli; Soteldo, Acosta, Hércules e Serna; Everaldo. Técnico: Luís Zubeldía

Arbitragem para Grêmio x Fluminense

Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (quarteto paulista)

Onde assistir a Grêmio x Fluminense

Como chegam Grêmio x Fluminense

Grêmio

O Tricolor ainda segue na briga por uma vaga na Libertadores, caso o G-7 vire G-8. O técnico Mano Menezes não poderá contar com Amuzu e Carlos Vinícius, ambos suspensos. As vagas devem ser preenchidas por Willian e André Henrique.

Por ora, Kannemann e Marlon, punidos pelo STJD, também são baixas. O departamento jurídico do clube trabalha para conseguir uma liberação dos dois.

Fluminense

O time carioca vem embalado pela histórica goleada por por 6 a 0 sobre o São Paulo, na rodada passada. Zubeldía não terá Canobbio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O venezuelano Soteldo deve ser o substituto do uruguaio em Porto Alegre.

Hércules, que deixou o campo com dores, não teve lesão detectada em exames realizados. Assim, deve viajar para enfrentar o Grêmio.

Ingressos para Grêmio x Fluminense

