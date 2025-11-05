Grêmio x Cruzeiro: tudo sobre o jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Corinthians na última rodada. Já o Cruzeiro bateu o Vitória.

Prováveis escalações para Grêmio x Cruzeiro

Grêmio: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem para Grêmio x Cruzeiro

Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Onde assistir a Grêmio x Cruzeiro

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Cruzeiro

Grêmio

A derrota para o Corinthians foi um balde de água fria no torcedor. Além de perder a chance de somar pontos, um adversário direto ampliou a vantagem para o Tricolor na tabela. A tendência é de que o time seja repetido quase em sua totalidade para a partida desta quarta. A única mudança certa é o retorno de Kannemann, preservado, ao lado de Noriega na defesa.

Cruzeiro

Terceiro na tabela, o Cruzeiro segue na perseguição aos líderes. Após bater o Vitória na última rodada, a equipe mineira abriu vantagem de quatro pontos em relação ao Mirassol. Além do resultado positivo, também contou com a recuperação de Kaio Jorge. Após ficar sem marcar desde o dia 11 de setembro, o centroavante fez dois gols contra o Vitória. Ele é o artilheiro do Brasileirão, com 17 gols.

Ingressos para Grêmio x Cruzeiro

