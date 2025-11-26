Grêmio

Na Arena
Notícia

Grêmio vence Palmeiras de virada e ainda sonha com G-8 no Brasileirão

Gols da partida foram marcados por Facundo Torres e Benedetti, para o Verdão, e Amuzu, Carlos Vinícius e Willian para o Tricolor

Marco Souza

