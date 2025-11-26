Grêmio vence Palmeiras de virada e ainda sonha com G-8 no Brasileirão

Os primeiros 46 minutos assustaram, mas o Grêmio fez o dever de casa. De virada, o Tricolor venceu o Palmeiras por 3 a 2 na Arena na noite desta terça-feira (25). Amuzu, Carlos Vinícius e Willian marcaram os gols que garantiram o resultado positivo na 36ª rodada. Facundo Torres e Benedetti marcaram para o finalista da Libertadores.

Com 46 pontos e provisoriamente no nono lugar antes dos demais jogos da rodada, a equipe gremista afasta de vez qualquer risco de rebaixamento e ainda mantém esperanças de ver um G-8 surgir como possibilidade de classificação à Libertadores.

O primeiro tempo

Mano recorreu novamente ao modelo com os dois zagueiros canhotos pelas ausências de Noriega e Gustavo Martins. Wagner Leonardo e Kannemann jogaram juntos. Amuzu, Arthur e Carlos Vinícius, poupados contra o Botafogo, retornaram ao time titular. A única mudança por opção técnica foi a entrada de Pavon no lugar de Alysson.

As mudanças não deram o resultado esperado. Os reservas do Palmeiras dominaram a maioria das ações no primeiro tempo da partida. Mas o Grêmio soube encontrar soluções para buscar o placar favorável.

A equipe alternativa do time paulista soube manipular a marcação gremista e rondou a área do Tricolor desde o inicio da partida. Logo aos quatro minutos, Felipe Anderson recebeu completamente livre na grande área. Wagner Leonardo se atirou e evitou a finalização.

Benedetti cabeceou um escanteio na área do Grêmio com perigo no minuto seguinte. Jéfte finalizou um contra-ataque do Palmeiras. O lateral recebeu após os companheiros trocarem três passes e o jogador aparecer livre na defesa gremista aos oito minutos.

A primeira chance do Grêmio nasceu em combinação pelo lado direito. Pavon avançou pela direita e fez um passe preciso para Edenilson. A finalização do camisa 8 saiu sem muita força e Lomba defendeu sem muita dificuldade, aos 16 minutos.

Aos 23, o Palmeiras abriu o placar na Arena. Um lance iniciado após Pavon e Edenilson perderem bolas na intermediária defensiva. Sosa cruzou e Facundo Torres ganhou dos zagueiros para cabecear dentro da pequena área sem chances para Volpi.

Um chute de fora da área de Dodi, aos 41 minutos, recebeu aplausos da torcida. Lomba defendeu no meio do gol e espalmou para a linha de fundo. Arthur, no minuto seguinte, chutou por cima do gol do Palmeiras da entrada da área.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Grêmio empatou. Marcos Rocha cobrou lateral na área do Palmeiras. Wagner Leonardo desviou de cabeça e a bola encontrou Amuzu. O atacante chutou de primeira e marcou o gol da igualdade na partida.

Segunda etapa

O Grêmio voltou com duas trocas do intervalo. Willian e Alysson entraram. Pavon e Edenilson saíram. Depois de uma primeira metade com os visitantes superiores, a segunda etapa foi mais equilibrada. E o fator local fez a diferença a favor dos gremistas.

Facundo Torres, aos 11, deu um susto. Mas Dodi bloqueou a finalização. Em um jogo parelho, o Grêmio foi eficiente.

Os jogadores gremistas protestaram pênalti em lance de Carlos Vinícius. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou a falta de Aníbal Moreno e marcou o lance favor do Grêmio. O centroavante cobrou e fez a virada, aos 15 minutos.

A chance de ampliar surgiu aos 20 minutos. Marcos Rocha acionou Alysson no lado direito. O atacante driblou o primeiro marcador, invadiu a área e chutou em cima de Lomba.

O Grêmio escapou aos 25 minutos. Jefté fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Bruno Rodrigues na marca do pênalti. O chute do atacante passou muito acima do gol defendido por Volpi.

O Palmeiras se lançou ao campo de ataque na busca do empate. E o Tricolor, como acontece nessas situações, se entrincheirou na frente da área. Mano fez duas trocas para tentar segurar mais a bola. O técnico sacou Amuzu e Dodi. Cristaldo e Cuéllar entraram.

A movimentação gremista rendeu. Arthur invadiu a área e foi derrubado por Giay. O árbitro marcou imediatamente o pênalti e expulsou o lateral após revisão no VAR. Willian converteu.

O quarto quase saiu em contra-ataque iniciado por Cristaldo, mas Carlos Vinícius errou na finalização. João Lucas entrou nos minutos finais no lugar de Marcos Rocha. Benedetti, nos acréscimos, descontou após bola na área do Grêmio. Mas depois de um início de jogo ruim, o principal objetivo da noite foi conquistado. A vitória afastou de vez o risco de rebaixamento. E ainda colocou a vaga à Libertadores, mesmo que pouco provável, novamente como objetivo possível nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

Confira a narração dos gols da partida:

Brasileirão - 36ª rodada - 25/11/2025

Grêmio (3)

Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas, 42'/2ºT), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar, 30'/2ºT), Arthur, Pavon (Alysson, INT), Edenilson (Willian, INT) e Amuzu (Cristaldo, 30'/2ºT); Carlos Vinícius

Técnico: Mano Menezes

Palmeiras (2)

Marcelo Lomba; Emi Martínez, Benedetti, Micael (Riquelme, 26'/2ºT); Giay, Aníbal Moreno (Andreas Pereira, 33'/2ºT) , Felipe Anderson e Jefté; Sosa (Bruno Rodrigues, 22'/2ºT), Mauricio (Luighi, 22'/2ºT) e Facundo Torres (Allan, 33'/2ºT)

Técnico: Abel Ferreira

GOLS: Facundo Torres (P), aos 23min, e Amuzu (G) aos 47min do 1º tempo; Carlos Vinícius (G), aos 15 min, e Willian (G), aos 39 min, e Benedetti aos 49 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Carlos Vinícius, Marlon (G); Aníbal Moreno, Facundo Torres, Luighi, Abel Ferreira (P)

CARTÕES VERMELHOS: Giay (P)

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

PÚBLICO: 26.149 (25.898 pagantes)

RENDA: R$ 1.314.249,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Terça-feira, 2/12, 21h30min

Grêmio x Fluminense

Arena - Brasileirão (37ª rodada)