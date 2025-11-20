Um suspiro de alívio dos 33 mil gremistas na Arena foi ouvido ao apito final. A vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na noite desta quarta-feira (19), afasta quase de forma definitiva o risco de rebaixamento. Os gols de Carlos Vinícius e Amuzu garantiram o resultado positivo.

E pela boa atuação contra os cariocas, mantém o sonho vivo de que será possível seguir brigando nos quatro jogos restantes do Brasileirão por uma possibilidade de G-8 - ou até mesmo G-9. Com 43 pontos, e em 11º lugar antes das partidas restantes da 34º rodada nesta quinta-feira, a permanência na Série A está encaminhada.

Mano Menezes precisou adaptar os planos para o jogo contra o Vasco. O técnico pretendia usar Monsalve e Alysson, mas teve que escalar Cristaldo e Pavon para iniciar a partida. O colombiano sofreu lesão na semana de treinos. No caso da saída do jovem atacante da equipe, a troca aconteceu minutos antes do início da partida. Ele não se recuperou de virose.

Os próximos jogos do Grêmio

O primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais de jogo poderiam ser de vantagem do Grêmio. Mas a falta de pontaria nas oportunidades criadas impediu isso. Antes do cronômetro marcar o primeiro minuto, Cristaldo perdeu uma chance incrível. Pavon encontrou o camisa 10 no cruzamento para a área do Vasco. O chute acertou Léo Jardim.

O visitante na Arena também teve suas oportunidades. Aos dois minutos, Puma Rodríguez completou de cabeça um cruzamento vindo do lado direito da defesa gremista. Volpi defendeu.

Após cruzamento de Marlon, Carlos Vinícius ajeitou e Wagner Leonardo se atirou para finalizar de carrinho. A bola bateu em um defensor do Vasco e saiu pela linha de fundo aos nove.

Um desarme na entrada da área do Vasco rendeu outra chance ao Grêmio. Carlos Vinícius preeriu arriscar o chute. A bola passou por cima do gol de Léo Jardim.

Amuzu, aos 17 minutos, recebeu de Dodi no meio do campo e conduziu até a área do Vasco. O chute acertou o peito de Léo Jardim, que rebateu a bola no susto.

Mas a grande oportunidade da metade inicial do confronto aconteceu na sequência. Cristaldo perdeu um gol quase inacreditável. O camisa 10 ganhou no lançamento vindo da defesa, Carlos Vinícius ajeitou a bola para o companheiro. Quase da pequena área, o argentino tentou tirar de Léo Jardim na finalização com o pé esquerdo, mas o goleiro fez grande defesa aos 23.

A marcação encaixada anulou as investidas do Vasco e ofereceu uma série de chances de contra-ataque do Grêmio até o final da primeira etapa. Mas a falta de competência impediu o Tricolor de abrir o placar nas 15 finalizações da equipe contra Léo Jardim.

A etapa final

Sem trocas na volta do intervalo, o Grêmio continuou melhor. E a insistência foi recompensada aos cinco minutos do segundo tempo. Pavon foi acionado no lado direito do campo. O cruzamento do argentino achou o pé direito de Carlos Vinícius. O centroavante girou e finalizou com a esquerda. Sem chances para Léo Jardim.

Amuzu tentou repetir o roteiro do primeiro gol. A investida do atacante pela esquerda terminou em passe para Arthur, que não pegou bem na bola, e desperdiçou outra ótima oportunidade. Mesmo superior, o Grêmio abriu mão de jogar como fez até marcar o gol. O time recuou no campo e viu o Vasco crescer novamente na partida.

Uma das poucas notícias ruins da noite foi a saída de Marcos Rocha. O lateral sentiu o cansaço aos 20 minutos. João Lucas entrou em seu lugar. Era o camisa 2 na marcação em lance desperdiçado por Vegetti. Rayan cruzou e o argentino cabeceou a bola sem oposição. A bola passou ao lado do gol de Volpi.

Mano recorreu ao banco de reservas para renovar a energia do time. Cuéllar e Alysson entraram nos lugares de Cristaldo e Pavon.

Preocupado em manter a vantagem, o técnico gremista resolveu fechar ainda mais o time. Arthur e Carlos Vinícius saíram para Camilo e André Henrique. O setor de meio passou a ter três volantes, sem um jogador de características mais ofensivas.

Mas a aposta era contra-atacar. E foi assim que o segundo gol nasceu. Dodi desarmou no meio-campo e fez um passe de camisa 10 para Amuzu. A finalização do atacante venceu Léo Jardim aos 38 minutos de jogo.

Uma vitória construída com atuação consistente em boa parte do jogo. Resta saber se o time seguirá nesse ritmo e não voltará a repetir os erros recentes. Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Sport testarão Mano Menezes e seus comandados nas últimas partidas pelo Brasileirão.

Confira a tabela do Brasileirão:

Brasileirão - 34ª rodada - 19/11/2025

Grêmio (2)

Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas, 21'/2ºT), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo, 35'/2ºT), Pavon (Alysson, 27'/2ºT), Cristaldo (Cuéllar, 27'/2ºT) e Amuzu (Lucas Esteves, 48'/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 35'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes

Vasco da Gama (0)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luis, INT e depois Leandrinho, 48'/2ºT); Cauan Barros (Thiago Mendes, 23'/2ºT), Tchê Tchê, Rayan, Philippe Coutinho (Matheus França, 41'/2ºT) e Nuno Moreira (David, 23'/2ºT); Vegetti (Gabriel Silva, 34'/2ºT)

Técnico: Fernando Diniz

GOLS: Carlos Vinícius, aos 5 min, e Amuzu aos 38 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Wagner Leonardo, Pavon, Arthur e Alysson (G); Lucas Piton, Phillipe Coutinho, Cauan Barros (V)

ARBITRAGEM: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Manis (SP) e Felipe de Oliveira (MG). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PÚBLICO: 33.807 (33.583 pagantes)

RENDA: R$ 1.857.686,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 22/11 _ 19h30min

Botafogo x Grêmio

Estádio Nilton Santos - Brasileirão (35ª rodada)

Confira a coletiva de Mano Menezes: