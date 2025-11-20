Grêmio

Na Arena
Notícia

Grêmio vence o Vasco e se afasta da briga contra o Z-4 no Brasileirão

Carlos Vinícius e Amuzu foram os autores do gols da partida, válida pela 34ª rodada

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS