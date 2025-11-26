Grêmio vai tentar efeito suspensivo no STJD para liberação de Marlon

Marlon protestou contra a arbitragem após a partida contra o Bragantino. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tentará reverter a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicada ao lateral Marlon. O clube irá ingressar com um pedido de efeito suspensivo para contar com o jogador nas rodadas finais do Brasileirão.

Marlon foi condenado pelo STJD nesta terça-feira (25) por conta das declarações contra a arbitragem após a partida contra o Bragantino no dia 4 de outubro. O lateral pegou dois jogos de gancho, que passam a valer a partir desta quarta-feira (26).

— O Grêmio está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato — disse o jogador em entrevista após o apito final.

Com a punição aplicada, Marlon não teria condições de atuar contra Fluminense (casa) e Sport (fora).

Outras punições

Além do lateral-esquerdo, o zagueiro Kannemann e o diretor de futebol Guto Peixoto também foram punidos por conta de incidentes na mesma partida.

Os dois jogadores foram encaixados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

No caso do argentino, há uma divergência com relação a punição de um jogo. Para o clube, o jogador já cumpriu a suspensão automática na partida seguinte, já que foi expulso. Para o STJD, Kannemann tem de cumprir mais uma partida, já que a punição foi por conta das declarações contra a arbitragem. Agora, a decisão ficará nas mãos da Diretoria de Competições da CBF.

O diretor Guto Peixoto foi punido com 15 dias de suspensão.