Grêmio tropeça de novo e vê chances de Libertadores diminuírem ainda mais

Mano falou novamente sobre permanência para o próximo ano. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio insiste em não deixar seu torcedor sonhar com voos mais altos na reta final do Brasileirão. O time atiça a torcida com bom rendimento em um jogo, apenas para decepcionar na partida seguinte. Especialmente se o compromisso for fora do Rio Grande do Sul.

A equipe deixou a desejar novamente, desta vez na derrota por 2 a 0 em confronto direto contra o Corinthians, e agora um adversário direto por um lugar na próxima Libertadores abriu vantagem com apenas sete jogos para terminar a competição.

Até o próximo domingo, com a eleição presidencial e partidas contra Cruzeiro e Fortaleza, o ano de 2026 gremista começará a ter seu desenho mais claro.

Repercussão entre jogadores e técnico

O tom das manifestações após a partida na Arena Corinthians foi de resignação. Jogadores e o técnico Mano Menezes entendem que a atuação do time foi boa. Mas, outra vez, alguns detalhes custaram caro.

— Foi um jogo muito difícil. Corinthians tem jogadores de muita qualidade. Não conseguimos fazer o gol. Tivemos muita posse. Vamos seguir trabalhando. Temos partidas importantes a disputar ainda — lamentou Noriega, na saída de campo.

Mano, em sua entrevista coletiva, seguiu na mesma linha. Ao ser questionado se o clube ainda briga por uma vaga à Libertadores no ano que vem, o técnico disse que o foco está apenas no próximo compromisso.

— Precisamos pensar jogo a jogo. Brasileirão está muito disputado. É tudo parelho, tudo no detalhe e na superação. Reta final traz esses ingredientes. Quem tem isso acredita no que está fazendo. É esse o caminho que iremos seguir até o fim do campeonato. Hoje foi outro jogo parelho. Poderia ter terminado empatado. Corinthians aproveitou suas oportunidades. E nossas escolhas na parte final não foram tão boas. Não temos que ter vergonha do que propomos, de como a equipe se comportou — analisou.

O discurso mais otimista após a derrota foi o de Carlos Vinícius. O centroavante manifestou confiança em manter a busca por um lugar na Libertadores.

— Objetivo que todos esperamos é ir em busca da Libertadores. Cada rodada, isso aperta. Jogamos em um clube que esteve sempre na Libertadores. Até a matemática permitir vamos buscar essa vaga — disse.

Desempenho fora de casa

Um problema a ser corrigido é encontrar soluções para as dificuldades do time como visitante. São três derrotas consecutivas e um empate desde a vitória no Gre-Nal do Beira-Rio. O aproveitamento de visitante é de conquistar apenas 27% dos pontos quando não está na Arena. Se não contar o Gre-Nal e o jogo contra o Juventude, partidas disputas no Estado, o número despenca ainda mais: o Tricolor soma apenas 16,7% dos pontos. Contra qualquer adversário fora do Rio Grande do Sul, o Grêmio tem rendimento pior que o do Sport, lanterna do Brasileirão e provável rebaixado, com 18% de aproveitamento.

Sobre o futuro de Mano

Com a eleição presidencial a ser resolvida no próximo sábado (8), após a partida de quarta contra o Cruzeiro e na véspera do jogo contra o Fortaleza no domingo, Mano também voltou a ser questionado sobre sua situação. O técnico tem contrato até o fim deste ano. E prometeu que fará seu melhor pelo clube, mesmo que não permaneça com a direção que será eleita para comandar o clube de 2026 a 2029.

— Trabalho até o último dia de contrato como se não houvesse amanhã. Nossa obrigação profissional é fazer o melhor — projetou.

De volta a Porto Alegre, o grupo de jogadores se reapresenta nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. A tendência é de que a única troca para o jogo contra o Cruzeiro é o retorno de Kannemann para a defesa. O argentino foi poupado da partida na Arena Corinthians.