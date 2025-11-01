Calendário tricolor: Grêmio terá seis jogos em novembro; confira os confrontos

Tricolor terá três jogos na Arena. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio tem um novembro de jogos duros pela frente. O mês que se inicia neste sábado (1º) reserva confrontos com adversários diretos e times que ocupam a primeira página da tabela do Brasileirão. Serão três partidas em casa e três fora.

O primeiro compromisso é neste domingo (2), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Os paulistas têm a mesma quantidade de pontos que o Grêmio (39) e estão uma posição acima pelos critérios de desempate.

Depois, o Tricolor recebe o Cruzeiro na quarta-feira (5). No próximo domingo (9), antes da pausa para a última data Fifa do ano, o Grêmio enfrenta o Fortaleza fora de casa. A parada vai do dia 10 ao dia 18 de novembro.

Na sequência, o time de Mano Menezes enfrenta o Botafogo fora de casa, no dia 23. O horário ainda não está definido. O calendário gremista ainda prevê um jogo contra o Palmeiras em 30 de novembro, na Arena, pela antepenúltima rodada do Brasileirão.

No entanto, o Palmeiras se classificou na quinta-feira (30) para a final da Copa Libertadores, que ocorre em 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Por isso, o confronto precisará ser remarcado.

Calendário do Grêmio em novembro

Domingo (2), às 16h — Corinthians x Grêmio

Quarta-feira (5), às 20h — Grêmio x Cruzeiro

Domingo (8), às 20h30min — Fortaleza x Grêmio

Quarta-feira (19) — Grêmio x Vasco

Domingo (23) — Botafogo x Grêmio

Domingo (30) — Grêmio x Palmeiras*

*Partida deve ser remarcada devido à final da Libertadores disputada por Flamengo e Palmeiras no dia 29 de novembro.

