Grêmio terá duas ausências para a partida contra o Fortaleza

Mano recebeu cartão por reclamações contra arbitragem. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio terá desfalques importantes na partida diante do Fortaleza, no domingo (9), no Castelão. O técnico Mano Menezes e o atacante Cristian Pavon foram advertidos com o cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro e estão fora do confronto do fim de semana. Sidnei Lobo deverá comandar a equipe interinamente.

De acordo com a súmula divulgada pela CBF, o árbitro Lucas Paulo Torezin aplicou cartão amarelo ao técnico e ao atacante do Grêmio por “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

O próximo compromisso do Grêmio será contra o Fortaleza, domingo (9), no Castelão, às 20h30min. O Tricolor ocupa o 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 39 pontos.