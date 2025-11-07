Grêmio tem zagueiro convocado para amistosos na data Fifa

Zagueiro do Grêmio foi novamente convocado pelo Peru. EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

A seleção peruana divulgou, nesta sexta-feira (7), a lista de convocados para dois amistosos marcados para a próxima data Fifa.

O zagueiro Noriega foi chamado para os compromissos diante de Rússia e Chile, o que significa que será desfalque na partida contra o Vasco, na retomada do Brasileirão.

Os amistosos da seleção do Peru estão agendados para os dias 12 e 18 de novembro. Ambos serão disputados na Gazprom Arena, casa do Zenit, em São Petersburgo, na Rússia. Com isso, fica inviável a presença de Noriega no confronto do dia 19, em Porto Alegre.

O defensor, contudo, tem presença garantida na partida contra o Fortaleza, neste domingo (9), às 20h30min, no Castelão. Após o duelo diante dos cearenses, Noriega viaja para se apresentar à seleção peruana.