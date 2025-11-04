Grêmio tem um retorno e uma dúvida na escalação para enfrentar o Cruzeiro

Mano Menezes pode mudar time do Grêmio contra o Cruzeiro Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A escalação do Grêmio ainda não está totalmente definida para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), pelo Brasileirão. Ainda assim, uma mudança deve acontecer e há uma dúvida importante no meio-campo.

No sistema defensivo, Kannemann deve retornar ao time titular. O argentino ficou no banco diante do Corinthians para que Wagner Leonardo fosse utilizado.

Dúvida na escalação

A principal dúvida da formação é o parceiro de Arthur. Cuéllar e Dodi disputam a posição, com predicados diferentes e também dependendo de como a comissão técnica entende o adversário.

Caso o Grêmio opte por um volante mais marcador, especialmente pela qualidade do time adversário e de Matheus Pereira, Dodi deve ser o eleito. Se a opção for por um jogador mais técnico e controlador de jogo, Cuéllar ganha força.

Marlon liberado

Um reforço importante que o Grêmio obteve foi a liberação de Marlon. Pelo contrato de empréstimo, o Tricolor teria de pagar R$ 1,5 milhão ao Cruzeiro para utilizar o atleta. Após conversa entre os presidentes, os mineiros decidiram liberar o clube gaúcho do pagamento da multa.

Provável escalação