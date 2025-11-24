Grêmio tem disputa aberta por posição na ponta direita contra o Palmeiras

Após a derrota para o Botafogo, o técnico do Grêmio, Mano Menezes, deve mudar meio time para o jogo contra o Palmeiras, nesta terça (25), na Arena. A principal dúvida está na ponta direita, onde Alysson e Pavon disputam uma vaga.
A alteração mais relevante está na zaga. Com Noriega lesionado e Gustavo Martins suspenso, o treinador deve escalar novamente uma dupla de canhotos, com Kannemann e Wagner Leonardo juntos, algo que não acontece há quase quatro meses.
Retornos no time titular
Preservados na derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no sábado (22), o volante Arthur e os atacantes Amuzu e Carlos Vinícius voltam normalmente à equipe titular.
Há, contudo, uma dúvida de ordem técnica na ponta direita. Titular nos últimos jogos, o garoto Alysson vê crescer a sombra de Pavon, elogiado por Mano Menezes nos últimos jogos. Contra o Botafogo, cada um jogou um tempo, e a definição sobre quem joga deve ocorrer no treino desta segunda (24) à tarde.
Provável time titular
O provável time gremista tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinícius e Amuzu.
O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta terça (25), às 21h30min, na Arena.