Grêmio tem alteração de última hora no time que encara o Vasco; veja como fica a escalação

Pavon começa o jogo na Arena Jefferson Botega / Agencia RBS

Poucos minutos depois de divulgar a escalação para encarar o Vasco, o Grêmio teve de fazer uma alteração no time titular. Pavon substitui Alysson na equipe que começa a partida pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quarta (19), na Arena.

Conforme comunicado do clube, Alysson fica no banco de reservas, em virtude de um quadro viral. Ele já era dúvida para o confronto nos últimos dias devido a esta mesma situação.

Como fica a escalação

Assim, o Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.

No banco, estão: Grando, Jemerson, João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann, Viery, Enzo, Camilo, Cuéllar, Cristaldo, Alysson, André Henrique e Jardiel.